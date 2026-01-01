Déployer Smocker en un clic.
Serveur HTTP simulé et proxy simple et efficace avec une interface d'administration intégrée pour tester et déboguer les API.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Smocker
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Smocker
Smocker est un serveur de maquette HTTP open-source et un proxy conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de réponses API réalistes et déterministes pendant le développement et les tests. Les développeurs définissent les points d'accès de maquette de manière déclarative en YAML ou JSON, rejouent des scénarios et inspectent chaque requête entrante dans une interface utilisateur d'administration en direct sans écrire de code de liaison.
L'auto-hébergement de Smocker sur votre propre VPS offre aux équipes un environnement de maquette partagé pour les tests d'intégration, la vérification de contrats et les démonstrations, avec un contrôle total sur l'accès réseau, le trafic enregistré et des garanties de disponibilité que les services de maquette publics ne peuvent égaler.
Principales fonctionnalités de Smocker
Mocks déclaratifs
Définissez les réponses HTTP en YAML ou JSON avec des correspondances de requêtes, des modèles dynamiques et des scénarios ordonnés pour des exécutions de tests prévisibles.
Interface d'administration active
Inspectez chaque requête entrante, visualisez les mocks correspondants et réinitialisez l'état depuis un tableau de bord basé sur un navigateur, conçu pour des boucles de rétroaction rapides.
Proxy et entrée
Transférer les requêtes non appariées vers un véritable amont et capturer les réponses en tant que mocks réutilisables pour les tests hors ligne.
Sessions et historique
Regroupez les appels en sessions nommées pour isoler les exécutions de tests, rejouer le trafic et comparer les comportements entre les versions.
Contrôle de l'API REST
Gérez les mocks, les sessions et l'historique par programmation depuis les pipelines CI à l'aide d'une API REST complète.
Conteneur léger
Un seul binaire Go empaqueté sous forme de petite image Docker démarre en quelques millisecondes et fonctionne confortablement sur n'importe quel plan VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour Smocker
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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