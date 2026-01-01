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Serveur HTTP simulé et proxy simple et efficace avec une interface d'administration intégrée pour tester et déboguer les API.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Smocker

Smocker est un serveur de maquette HTTP open-source et un proxy conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de réponses API réalistes et déterministes pendant le développement et les tests. Les développeurs définissent les points d'accès de maquette de manière déclarative en YAML ou JSON, rejouent des scénarios et inspectent chaque requête entrante dans une interface utilisateur d'administration en direct sans écrire de code de liaison.

L'auto-hébergement de Smocker sur votre propre VPS offre aux équipes un environnement de maquette partagé pour les tests d'intégration, la vérification de contrats et les démonstrations, avec un contrôle total sur l'accès réseau, le trafic enregistré et des garanties de disponibilité que les services de maquette publics ne peuvent égaler.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Smocker

Mocks déclaratifs

Définissez les réponses HTTP en YAML ou JSON avec des correspondances de requêtes, des modèles dynamiques et des scénarios ordonnés pour des exécutions de tests prévisibles.

Interface d'administration active

Inspectez chaque requête entrante, visualisez les mocks correspondants et réinitialisez l'état depuis un tableau de bord basé sur un navigateur, conçu pour des boucles de rétroaction rapides.

Proxy et entrée

Transférer les requêtes non appariées vers un véritable amont et capturer les réponses en tant que mocks réutilisables pour les tests hors ligne.

Sessions et historique

Regroupez les appels en sessions nommées pour isoler les exécutions de tests, rejouer le trafic et comparer les comportements entre les versions.

Contrôle de l'API REST

Gérez les mocks, les sessions et l'historique par programmation depuis les pipelines CI à l'aide d'une API REST complète.

Conteneur léger

Un seul binaire Go empaqueté sous forme de petite image Docker démarre en quelques millisecondes et fonctionne confortablement sur n'importe quel plan VPS.

Pourquoi choisir Hostinger pour Smocker

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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