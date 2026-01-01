Dawarich est une alternative auto-hébergée à Google Timeline qui vous permet de garder le contrôle de votre historique de localisation. Importez des données depuis les exportations de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, des fichiers GPX et d'autres sources pour construire un registre riche et consultable de tous les endroits où vous êtes allé.

La plateforme visualise vos déplacements sous forme de cartes interactives avec des cartes de chaleur, des tracés d'itinéraires et des superpositions de brouillard de guerre. Des statistiques intégrées affichent les pays visités, les villes explorées et la distance totale parcourue, tandis que des outils de voyage vous permettent d'annoter vos trajets avec des photos et des notes. Le partage de localisation familiale avec des contrôles de confidentialité individuels le rend adapté à un usage domestique. L'auto-hébergement maintient les données de localisation sensibles entièrement sur votre propre infrastructure, à l'abri de Google et d'autres tiers.