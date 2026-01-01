Déployer Apache SkyWalking en 1 clic.
Plateforme APM open source pour le traçage distribué, les métriques, les journaux et le profilage basé sur eBPF à travers les microservices.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache SkyWalking
Apache SkyWalking est un projet membre de la CNCF offrant une observabilité de bout en bout pour les systèmes cloud-native et distribués. Il collecte les traces distribuées, les métriques de service, la corrélation des logs et le profilage continu via eBPF — offrant aux équipes d'ingénierie une vue unifiée de l'ensemble de leur pile sans avoir à assembler des outils distincts. Les cartes de topologie et les alertes intégrées facilitent l'identification des points chauds de latence, des défaillances de dépendance et des anomalies avant qu'elles ne s'aggravent.
Ce déploiement associe le serveur SkyWalking OAP à BanyanDB, le moteur de stockage de séries chronologiques natif de SkyWalking, éliminant ainsi le besoin d'un Elasticsearch externe ou d'une autre base de données. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données de télémétrie — les charges utiles de trace, les métriques de performance de service et les résultats de profilage restent entièrement sur votre propre infrastructure, sans tarification par span.
Principales fonctionnalités de Apache SkyWalking
Traçage distribué
Capture des traces de requêtes complètes à travers les microservices avec propagation automatique du contexte, exposant les dépendances de service et les ventilations de latence par opération.
Profilage eBPF
Le profilage continu du CPU et de la mémoire, utilisant eBPF, sonde le processus en cours d'exécution sans modification de code, identifiant les points chauds en production sans surcharge d'échantillonnage.
Cartes de topologie de service
Des diagrammes de topologie en temps réel générés automatiquement affichent les relations d'appel, les taux d'erreur et le débit entre chaque service de votre architecture.
Corrélation des journaux
Lie les entrées de journal à la portée de trace qui les a produites afin que vous puissiez passer d'une requête échouée directement aux lignes de journal pertinentes sans recherche manuelle.
Stockage natif BanyanDB
BanyanDB est la base de données de séries temporelles spécialement conçue par SkyWalking, offrant un débit d'écriture élevé et des requêtes de plage efficaces sans nécessiter Elasticsearch.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache SkyWalking
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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