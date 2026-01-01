Déployer MindsDB en 1 clic.
Plateforme d'IA qui vous permet de créer et d'interroger des modèles d'apprentissage automatique à partir de vos bases de données en utilisant le SQL standard.
Trouvez le forfait VPS idéal pour MindsDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MindsDB
MindsDB est une plateforme d'IA open source qui intègre l'apprentissage automatique directement dans votre infrastructure de base de données existante via SQL. Au lieu de construire des pipelines ML séparés, vous créez, entraînez et interrogez des modèles prédictifs avec la syntaxe SQL standard sur vos données PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Il prend en charge l'AutoML, la prévision de séries chronologiques, la classification et les intégrations avec OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs d'IA.
Le déploiement de MindsDB sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement et les artefacts de modèle au sein de votre infrastructure, fournit des ressources dédiées à l'entraînement des modèles et élimine les coûts cloud par prédiction — rendant l'IA accessible aux équipes de données à un coût fixe prévisible.
Principales fonctionnalités de MindsDB
ML basé sur SQL
Créez et interrogez des modèles d'apprentissage automatique avec du SQL standard — aucun framework Python ni pipeline ML distinct n'est requis.
Moteur AutoML
L'ingénierie de fonctionnalités automatisée et la sélection de modèles réduisent l'expertise nécessaire pour déployer des modèles prédictifs précis.
Support multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, et plus encore pour entraîner des modèles directement sur vos données de production existantes.
Intégrations de modèles d'IA
Intégrez OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs pour ajouter des capacités de PNL basées sur GPT et d'IA personnalisées via SQL.
Prévision de séries chronologiques
Créez des modèles de prévision de la demande, de détection d'anomalies et de prédiction des stocks sans connaissances spécialisées en ML.
Pourquoi choisir Hostinger pour MindsDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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