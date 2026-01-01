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Plateforme d'IA qui vous permet de créer et d'interroger des modèles d'apprentissage automatique à partir de vos bases de données en utilisant le SQL standard.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec MindsDB

MindsDB est une plateforme d'IA open source qui intègre l'apprentissage automatique directement dans votre infrastructure de base de données existante via SQL. Au lieu de construire des pipelines ML séparés, vous créez, entraînez et interrogez des modèles prédictifs avec la syntaxe SQL standard sur vos données PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Il prend en charge l'AutoML, la prévision de séries chronologiques, la classification et les intégrations avec OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs d'IA.

Le déploiement de MindsDB sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement et les artefacts de modèle au sein de votre infrastructure, fournit des ressources dédiées à l'entraînement des modèles et élimine les coûts cloud par prédiction — rendant l'IA accessible aux équipes de données à un coût fixe prévisible.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de MindsDB

ML basé sur SQL

Créez et interrogez des modèles d'apprentissage automatique avec du SQL standard — aucun framework Python ni pipeline ML distinct n'est requis.

Moteur AutoML

L'ingénierie de fonctionnalités automatisée et la sélection de modèles réduisent l'expertise nécessaire pour déployer des modèles prédictifs précis.

Support multi-bases de données

Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, et plus encore pour entraîner des modèles directement sur vos données de production existantes.

Intégrations de modèles d'IA

Intégrez OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs pour ajouter des capacités de PNL basées sur GPT et d'IA personnalisées via SQL.

Prévision de séries chronologiques

Créez des modèles de prévision de la demande, de détection d'anomalies et de prédiction des stocks sans connaissances spécialisées en ML.

Pourquoi choisir Hostinger pour MindsDB

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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