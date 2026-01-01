Déployer Inngest en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail pour l'exécution de fonctions d'arrière-plan fiables, de tâches planifiées et de flux de travail d'IA.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Inngest
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Inngest
Inngest est un moteur d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet d'écrire des fonctions d'arrière-plan fiables, des flux de travail événementiels et des tâches planifiées directement dans le code de votre application. Il gère automatiquement les tentatives, la concurrence, la limitation et la logique des fonctions d'étape, permettant à votre code d'application de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur les préoccupations d'infrastructure.
L'auto-hébergement d'Inngest sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'exécution, les données et la configuration. Il est livré avec une persistance SQLite intégrée et une file d'attente en mémoire prête à l'emploi, vous permettant ainsi d'exécuter la plateforme complète sans avoir besoin de services de base de données externes ou de courtiers de messages.
Principales fonctionnalités de Inngest
Tâches d'arrière-plan fiables
Exécutez des tâches en arrière-plan avec des tentatives automatiques, un délai d'attente exponentiel et une gestion des échecs intégrée — aucune infrastructure supplémentaire n'est requise.
Flux de travail de fonctions d'étape
Composez des workflows multi-étapes où chaque étape est individuellement relancée et mise en cache, rendant l'orchestration complexe résiliente aux défaillances transitoires.
Exécution pilotée par les événements
Déclencher des fonctions à partir d'événements d'application avec une clé d'événement simple, permettant des architectures découplées et réactives entre les services.
Support de flux de travail IA
Orchestrer des pipelines d'IA de longue durée avec une prise en charge intégrée des limites de concurrence, de la limitation de débit et du jalonnement par étape.
Serveur de développement intégré
Développez et testez des workflows localement avec une interface utilisateur complète qui affiche l'historique des événements, les exécutions de fonctions et les traces d'étapes en temps réel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Inngest
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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