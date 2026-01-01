Déployer TensorZero en 1 clic.
Passerelle LLMOps open source qui unifie l'inférence, l'observabilité, les évaluations et l'optimisation dans une seule plateforme alimentée par Rust.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec TensorZero
TensorZero est une plateforme LLMOps open-source qui combine une passerelle Rust haute performance avec des fonctionnalités d'observabilité, d'évaluation et des flux de travail d'optimisation intégrés. Contrairement aux piles multi-outils qui assemblent un proxy, un traceur et un pipeline de fine-tuning, TensorZero traite chaque inférence, signal de feedback et exécution d'optimisation comme faisant partie d'une seule boucle de feedback — transformant le trafic de production en l'ensemble de données qui améliore vos invites, modèles et décisions de routage.
L'auto-hébergement de TensorZero sur votre propre VPS maintient les invites, les traces et les données de feedback dans une infrastructure que vous contrôlez, sans surtaxe par appel ni quotas de jetons sur l'observabilité. Le magasin ClickHouse inclus s'adapte à des millions d'inférences tandis que la passerelle proxyfie OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock et des dizaines d'autres fournisseurs derrière une seule API compatible OpenAI.
Principales fonctionnalités de TensorZero
Passerelle LLM unifiée
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM et des dizaines d'autres fournisseurs via une seule API compatible OpenAI écrite en Rust haute performance.
Observabilité intégrée
Chaque inférence est automatiquement capturée dans ClickHouse avec les entrées, les sorties, la latence et le coût complets — aucun service de traçage séparé n'est requis.
Boucle de rétroaction de production
Joignez les retours d'utilisateurs, les évaluations et les métriques à toute inférence pour construire l'ensemble de données étiquetées qui alimente l'optimisation des invites et des modèles.
Optimisation automatisée
Exécutez des workflows intégrés pour affiner les modèles, en distiller à partir de plus grands, et évaluer les variantes d'invite directement à partir de votre trafic de production.
Inférence structurée
Définissez des schémas, des modèles et des variantes dans le code afin que les modifications d'invite soient versionnées, à typage sûr et routables sans redéployer votre application.
Open-source auto-hébergé
Sous licence Apache 2.0 et fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos invites, traces et données de feedback ne quittent jamais votre VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour TensorZero
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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