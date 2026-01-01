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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
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4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec LMS

LMS (Lightweight Music Server) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open source écrit en C++ qui expose votre bibliothèque musicale personnelle via une interface web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui prennent déjà en charge le protocole Subsonic.

L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS garde votre collection de musique et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure au lieu d'un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment petit pour s'adapter aux forfaits VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients préférés existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent immédiatement sans avoir à écrire d'intégrations personnalisées.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de LMS

API compatible Subsonic

Fonctionne avec le vaste écosystème de clients Subsonic sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux sans aucun adaptateur personnalisé.

Recommandations intelligentes

Construit des groupes d'artistes et de titres similaires à partir de balises et de l'historique d'écoute pour alimenter la lecture automatique, le mode radio et la découverte.

Last.fm scrobbling

Scrobble les écoutes vers Last.fm ou des alternatives auto-hébergées comme Maloja, en conservant un historique d'écoute unifié sur tous les appareils.

Comptes multi-utilisateurs

Chaque utilisateur dispose de ses propres playlists, évaluations, historique d'écoute et titres favoris, tout en partageant la même bibliothèque sous-jacente.

Montage de bibliothèque en lecture seule

Le répertoire musical est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas modifier accidentellement vos fichiers audio lors des analyses ou du transcodage.

Cœur C++ léger

Le démon C++ compilé plus SQLite occupe peu d'espace disque et de mémoire, laissant de la place pour le reste de vos services auto-hébergés.

Pourquoi choisir Hostinger pour LMS

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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