Déployer LMS en un clic.
Serveur musical auto-hébergé léger, accessible en streaming, avec une API compatible Subsonic pour tout client musical.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LMS
LMS (Lightweight Music Server) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open source écrit en C++ qui expose votre bibliothèque musicale personnelle via une interface web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui prennent déjà en charge le protocole Subsonic.
L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS garde votre collection de musique et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure au lieu d'un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment petit pour s'adapter aux forfaits VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients préférés existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent immédiatement sans avoir à écrire d'intégrations personnalisées.
Principales fonctionnalités de LMS
API compatible Subsonic
Fonctionne avec le vaste écosystème de clients Subsonic sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux sans aucun adaptateur personnalisé.
Recommandations intelligentes
Construit des groupes d'artistes et de titres similaires à partir de balises et de l'historique d'écoute pour alimenter la lecture automatique, le mode radio et la découverte.
Last.fm scrobbling
Scrobble les écoutes vers Last.fm ou des alternatives auto-hébergées comme Maloja, en conservant un historique d'écoute unifié sur tous les appareils.
Comptes multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de ses propres playlists, évaluations, historique d'écoute et titres favoris, tout en partageant la même bibliothèque sous-jacente.
Montage de bibliothèque en lecture seule
Le répertoire musical est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas modifier accidentellement vos fichiers audio lors des analyses ou du transcodage.
Cœur C++ léger
Le démon C++ compilé plus SQLite occupe peu d'espace disque et de mémoire, laissant de la place pour le reste de vos services auto-hébergés.
Pourquoi choisir Hostinger pour LMS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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