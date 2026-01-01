Déployer Logto en un clic.
Plateforme complète d'identité et d'authentification avec prise en charge d'OAuth 2.0, d'OIDC et du SSO d'entreprise.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Logto
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Logto
Logto est une plateforme moderne de gestion des identités et des accès qui fournit une infrastructure d'authentification complète pour les applications web, mobiles et API. Elle implémente OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML prêts à l'emploi, avec des composants d'interface utilisateur de connexion pré-intégrés, des intégrations de connexion sociale, l'AMF et le contrôle d'accès basé sur les rôles — afin que les équipes puissent ajouter une authentification de qualité production sans la construire à partir de zéro.
L'auto-hébergement de Logto sur votre VPS vous offre un nombre illimité d'utilisateurs à un coût fixe, une souveraineté totale des données sur les identifiants et les données de session, et la flexibilité de répondre aux exigences de résidence des données ou de conformité que les services d'authentification tiers ne peuvent pas satisfaire.
Principales fonctionnalités de Logto
OAuth 2.0 et OIDC
Protocoles standards de l'industrie pour sécuriser les applications et les API sans écrire de logique d'authentification personnalisée.
Intégrations de connexion sociale
Ajoutez Google, GitHub, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs sociaux à n'importe quelle application avec une configuration minimale.
Authentification multifacteur
Protégez les comptes avec l'authentification multifacteur TOTP, SMS et OTP par e-mail et les flux de connexion sans mot de passe.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez les rôles, les autorisations et les périmètres pour contrôler précisément ce à quoi chaque utilisateur ou application peut accéder.
Gestion de l'organisation
Prend en charge les applications SaaS multi-locataires avec des structures d'organisation et d'équipe intégrées, avec SSO par organisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Logto
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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