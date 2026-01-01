Logto est une plateforme moderne de gestion des identités et des accès qui fournit une infrastructure d'authentification complète pour les applications web, mobiles et API. Elle implémente OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML prêts à l'emploi, avec des composants d'interface utilisateur de connexion pré-intégrés, des intégrations de connexion sociale, l'AMF et le contrôle d'accès basé sur les rôles — afin que les équipes puissent ajouter une authentification de qualité production sans la construire à partir de zéro.

L'auto-hébergement de Logto sur votre VPS vous offre un nombre illimité d'utilisateurs à un coût fixe, une souveraineté totale des données sur les identifiants et les données de session, et la flexibilité de répondre aux exigences de résidence des données ou de conformité que les services d'authentification tiers ne peuvent pas satisfaire.