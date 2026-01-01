Déployer ChiefOnboarding en un clic.
Plateforme d'intégration des employés open source qui automatise les flux de travail RH et les intégrations Slack pour les nouvelles recrues.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ChiefOnboarding
ChiefOnboarding est une plateforme d'intégration d'employés gratuite et open source qui aide les équipes RH et les managers à automatiser l'ensemble du parcours des nouvelles recrues — des listes de contrôle de pré-intégration à la provision de comptes et à l'attribution de tâches. Les nouvelles recrues peuvent effectuer leur intégration via un portail web ou directement via un bot Slack, rendant le processus naturel quel que soit leur lieu de travail.
L'auto-hébergement de ChiefOnboarding sur votre VPS maintient les données sensibles des employés entièrement sous votre contrôle, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il prend en charge plusieurs langues et fuseaux horaires, ce qui le rend pratique pour les équipes distribuées et internationales.
Principales fonctionnalités de ChiefOnboarding
Workflows automatisés
Déclencher automatiquement des tâches, des rappels et l'approvisionnement de comptes en fonction des étapes d'intégration et des délais configurables.
Intégration de bot Slack
Les nouvelles recrues peuvent accomplir des tâches et accéder à des ressources directement dans Slack sans avoir à basculer vers un portail web distinct.
Séquences de pré-embarquement
Démarrez le processus d'intégration avant le premier jour avec des listes de contrôle de pré-intégration automatisées et des communications de bienvenue.
Support multi-langues
Prenez en charge les équipes distribuées et internationales grâce à une prise en charge intégrée de plusieurs langues et à une planification tenant compte des fuseaux horaires.
Suivi des tâches et des ressources
Attribuez des tâches, partagez des documents et suivez l'avancement sur l'ensemble du parcours d'intégration depuis un tableau de bord unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour ChiefOnboarding
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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