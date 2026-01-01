Jusqu’à 70 % de rabais sur ChiefOnboarding

Déployer ChiefOnboarding en un clic.

Plateforme d'intégration des employés open source qui automatise les flux de travail RH et les intégrations Slack pour les nouvelles recrues.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
Choisir un forfait
Garantie de remboursement de 30 jours
Déployer ChiefOnboarding en un clic.

Trouvez le forfait VPS idéal pour ChiefOnboarding

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ChiefOnboarding

ChiefOnboarding est une plateforme d'intégration d'employés gratuite et open source qui aide les équipes RH et les managers à automatiser l'ensemble du parcours des nouvelles recrues — des listes de contrôle de pré-intégration à la provision de comptes et à l'attribution de tâches. Les nouvelles recrues peuvent effectuer leur intégration via un portail web ou directement via un bot Slack, rendant le processus naturel quel que soit leur lieu de travail.

L'auto-hébergement de ChiefOnboarding sur votre VPS maintient les données sensibles des employés entièrement sous votre contrôle, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il prend en charge plusieurs langues et fuseaux horaires, ce qui le rend pratique pour les équipes distribuées et internationales.

Commencer
Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ChiefOnboarding

Workflows automatisés

Déclencher automatiquement des tâches, des rappels et l'approvisionnement de comptes en fonction des étapes d'intégration et des délais configurables.

Intégration de bot Slack

Les nouvelles recrues peuvent accomplir des tâches et accéder à des ressources directement dans Slack sans avoir à basculer vers un portail web distinct.

Séquences de pré-embarquement

Démarrez le processus d'intégration avant le premier jour avec des listes de contrôle de pré-intégration automatisées et des communications de bienvenue.

Support multi-langues

Prenez en charge les équipes distribuées et internationales grâce à une prise en charge intégrée de plusieurs langues et à une planification tenant compte des fuseaux horaires.

Suivi des tâches et des ressources

Attribuez des tâches, partagez des documents et suivez l'avancement sur l'ensemble du parcours d'intégration depuis un tableau de bord unique.

Pourquoi choisir Hostinger pour ChiefOnboarding

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Hébergez localement. Performez mondialement.

Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
Martin K

Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

Commencer

Explorez d'autres applications à déployer

AirTrail

AirTrail

Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur

Sélectionner
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki léger auto-hébergé avec des pages basées sur Git et édition Markdown

Sélectionner
Bigcapital

Bigcapital

Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée, avec rapports intelligents et prise en charge multi-devises

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.