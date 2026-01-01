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API GraphQL et REST instantanées sur votre base de données PostgreSQL — aucun code backend requis.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hasura GraphQL Engine

Le moteur GraphQL Hasura se connecte à votre base de données PostgreSQL et génère automatiquement une API GraphQL entièrement typée en quelques secondes. Au lieu d'écrire du code de résolveur, de configurer des définitions de schéma ou de construire des couches de requête à partir de zéro, les développeurs dirigent Hasura vers une base de données et obtiennent immédiatement le filtrage, le tri, la pagination, les agrégations et les abonnements en temps réel — le tout géré via une console visuelle.

Avec plus de 32 000 étoiles GitHub et une utilisation en production dans des entreprises du monde entier, Hasura est le chemin le plus rapide de la base de données à l'API. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient vos identifiants de base de données et votre logique de requête au sein de votre infrastructure, sans frais par requête, sans coûts de sortie de données, et avec un contrôle total sur les autorisations d'accès et la limitation de débit.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Hasura GraphQL Engine

API GraphQL instantanées

Génère automatiquement une API GraphQL entièrement typée à partir de votre schéma PostgreSQL existant — tables, vues et relations incluses, sans aucun code de résolveur à écrire.

Abonnements en temps réel

Toute requête GraphQL peut être transformée en un abonnement en direct qui envoie des mises à jour aux clients connectés via des WebSockets à mesure que les données sous-jacentes changent.

Autorisations au niveau des lignes

Définissez des règles de contrôle d'accès granulaires par table, rôle et opération à l'aide d'un générateur de permissions par pointer-cliquer — aucun middleware personnalisé n'est nécessaire.

Mappage de point de terminaison REST

Exposez n'importe quelle requête GraphQL enregistrée en tant que point de terminaison REST nommé, donnant aux clients REST uniquement accès aux mêmes données sans couche API distincte.

Schémas distants et actions

Intégrez les API GraphQL externes et les services HTTP dans le schéma unifié, afin que les clients interrogent tout via un point de terminaison unique.

Pourquoi choisir Hostinger pour Hasura GraphQL Engine

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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