Déployer Multi-Scrobbler avec une installation en 1 clic.
Hub de scrobbling auto-hébergé qui suit les écoutes de musique depuis Plex, Jellyfin, Spotify, et plus encore vers Last.fm, ListenBrainz, ou Maloja.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Multi-Scrobbler
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler relie tous les endroits où vous écoutez de la musique à tous les services qui la suivent. Au lieu de dépendre du scrobbling intégré de chaque application musicale — qui est entièrement absent de Plex et Jellyfin, et fragmenté entre YouTube Music, Deezer et les clients Subsonic — Multi-Scrobbler centralise chaque lecture dans un seul pipeline. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.
L'auto-hébergement sur votre VPS maintient le scrobbler en fonctionnement 24h/24 et 7j/7 à côté de vos autres services multimédias, avec des URL de rappel OAuth publiques que Spotify et Last.fm peuvent atteindre. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, les statistiques par source et les journaux détaillés sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de Multi-Scrobbler
Couverture universelle des sources
Suit les écoutes de Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, des clients Subsonic et de plus de 25 autres lecteurs de musique dans un flux unique.
Cibles de scrobble multiples
Transmet chaque écoute à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, et d'autres cibles simultanément sans duplication manuelle.
Tableau de bord de l'état en direct
L'interface utilisateur web affiche les titres en cours de lecture, les scrobbles récents et les statistiques par source afin que vous puissiez vérifier chaque connexion en un coup d'œil.
Déduplication intelligente
Détecte les écoutes en double signalées par plusieurs sources jouant la même piste et soumet chaque lecture une seule fois à vos cibles de scrobble.
Notifications de webhook
Envoie les mises à jour et les erreurs de lecture en cours vers Discord, Gotify, Ntfy ou Apprise afin que vous détectiez les intégrations défectueuses sans consulter le tableau de bord.
Pourquoi choisir Hostinger pour Multi-Scrobbler
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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