Multi-Scrobbler relie tous les endroits où vous écoutez de la musique à tous les services qui la suivent. Au lieu de dépendre du scrobbling intégré de chaque application musicale — qui est entièrement absent de Plex et Jellyfin, et fragmenté entre YouTube Music, Deezer et les clients Subsonic — Multi-Scrobbler centralise chaque lecture dans un seul pipeline. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.

L'auto-hébergement sur votre VPS maintient le scrobbler en fonctionnement 24h/24 et 7j/7 à côté de vos autres services multimédias, avec des URL de rappel OAuth publiques que Spotify et Last.fm peuvent atteindre. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, les statistiques par source et les journaux détaillés sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.