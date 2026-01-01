Déployer Shelfmark en 1 clic.
Plateforme de recherche de livres et de livres audio auto-hébergée qui trouve et télécharge des titres depuis plusieurs sources dans votre bibliothèque.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shelfmark
Shelfmark est une application web auto-hébergée qui recherche des livres et des livres audio simultanément à travers de multiples sources — y compris les catalogues web, les indexeurs de torrents, Usenet et les canaux IRC — et livre les résultats à votre gestionnaire de bibliothèque local. Elle prend en charge l'accès multi-utilisateur avec un système de demande intégré, afin que les membres du foyer puissent parcourir et soumettre des demandes de téléchargement sans nécessiter de comptes séparés sur chaque intégration.
Shelfmark s'intègre avec Calibre, Calibre-Web, Grimmory et Audiobookshelf pour ajouter les titres téléchargés directement à votre bibliothèque existante. Toutes les configurations et l'historique sont stockés dans une seule base de données SQLite à l'intérieur du répertoire de configuration — aucun service de base de données externe n'est requis.
Principales fonctionnalités de Shelfmark
Recherche de livres multi-sources
Recherchez simultanément des catalogues web, des indexeurs de torrents, Usenet et des canaux IRC, et comparez les résultats à partir d'une seule interface.
Intégration du gestionnaire de bibliothèque
Connectez-vous à Calibre, Calibre-Web, Grimmory ou Audiobookshelf pour acheminer les livres téléchargés directement dans votre bibliothèque existante.
Système de requêtes multi-utilisateurs
Les membres du ménage peuvent parcourir les résultats de recherche et soumettre des demandes de téléchargement via leurs propres comptes sans accès direct aux clients de téléchargement.
Authentification flexible
Choisissez parmi aucune authentification, les comptes utilisateur intégrés, les en-têtes de proxy inverse, ou OIDC pour répondre à vos exigences de sécurité réseau.
Déploiement autonome
SQLite stocke toute la configuration et l'historique à l'intérieur du volume de configuration — aucun service de base de données externe n'est nécessaire pour exécuter Shelfmark.
Pourquoi choisir Hostinger pour Shelfmark
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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