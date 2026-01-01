Déployer Wallabag en 1 clic.
Service de lecture différée auto-hébergé qui enregistre et nettoie les articles web pour une lecture hors ligne sans distraction.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Wallabag
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wallabag
Wallabag est une application auto-hébergée de lecture différée qui enregistre les articles web et supprime les publicités, la navigation et le superflu, présentant uniquement le texte et les images pour une lecture claire et concentrée. Elle fonctionne comme une alternative privée à Pocket et Instapaper avec un support hors ligne complet.
L'auto-hébergement de Wallabag sur un VPS signifie que votre liste de lecture et votre archive d'articles sont stockées sur votre propre infrastructure, sans accès tiers. Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox permettent d'enregistrer des articles en un clic, tandis que les applications mobiles pour iOS et Android permettent la lecture hors ligne en déplacement. L'importation depuis Pocket et Instapaper rend la migration simple.
Principales fonctionnalités de Wallabag
Lecture d'articles épurée
Wallabag extrait le contenu des articles et supprime les publicités, la navigation et les distractions pour une expérience de lecture propre et ciblée.
Accès hors ligne
Les articles enregistrés se synchronisent avec les applications mobiles pour iOS et Android, permettant la lecture sans connexion internet.
Extensions de navigateur
Enregistrez des articles depuis Chrome et Firefox en un seul clic grâce à l'extension de navigateur officielle Wallabag.
Balises et recherche
Organisez les articles enregistrés avec des balises et trouvez n'importe quoi instantanément en utilisant la recherche en texte intégral dans l'ensemble de votre archive de lecture.
Importer depuis Pocket
Migrez votre liste de lecture existante de Pocket ou Instapaper vers Wallabag sans perdre aucun article enregistré.
Pourquoi choisir Hostinger pour Wallabag
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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