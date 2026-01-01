Déployer Yao en un clic.
Runtime d'applications open source et framework d'agents IA pour la création d'applications web et d'API avec configuration JSON.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yao
Yao est un environnement d'exécution d'applications full-stack open source qui permet aux développeurs de créer des applications web, des API REST et des tableaux de bord d'administration en écrivant des fichiers de configuration JSON et YAML au lieu de code backend. Initialement un moteur low-code, Yao v1.0 a évolué pour devenir une plateforme d'agents IA avec une intégration native du protocole MCP (Model Context Protocol), une orchestration multi-agents et une interface de chat conversationnel intégrée.
Contrairement aux frameworks traditionnels, Yao est livré sous forme d'un seul binaire Go avec une base de données SQLite intégrée, un moteur JavaScript V8 pour les hooks TypeScript et un système d'interface utilisateur rendu côté serveur — ce qui en fait un environnement autonome pour créer et exécuter des applications web basées sur l'IA sans avoir à gérer des environnements d'exécution ou des bases de données distincts.
Principales fonctionnalités de Yao
Générateur d'API JSON
Définissez les points de terminaison de l'API REST, les modèles de base de données et les panneaux d'administration entièrement dans des fichiers de configuration JSON/YAML, éliminant le code passe-partout du backend.
Orchestration d'agents IA
La prise en charge native de MCP et l'exécution multi-agents vous permettent de connecter des outils d'IA, de déléguer des tâches à des sous-agents et d'exécuter des flux de travail d'agents parallèles à partir d'une seule configuration.
Moteur V8 embarqué
Exécutez la logique métier et les hooks TypeScript directement dans Yao en utilisant un environnement d'exécution JavaScript V8 intégré — aucune installation de Node.js n'est requise.
Interface utilisateur rendue côté serveur
SUI Pages fournit un système de rendu côté serveur basé sur des composants pour construire des interfaces frontend complètes sans framework JavaScript séparé.
Recherche vectorielle intégrée
La recherche vectorielle intégrée, le graphe de connaissances et les capacités GraphRAG propulsent la récupération sémantique de documents et les fonctionnalités de base de connaissances IA.
Pourquoi choisir Hostinger pour Yao
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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