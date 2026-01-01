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Runtime d'applications open source et framework d'agents IA pour la création d'applications web et d'API avec configuration JSON.

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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yao

Yao est un environnement d'exécution d'applications full-stack open source qui permet aux développeurs de créer des applications web, des API REST et des tableaux de bord d'administration en écrivant des fichiers de configuration JSON et YAML au lieu de code backend. Initialement un moteur low-code, Yao v1.0 a évolué pour devenir une plateforme d'agents IA avec une intégration native du protocole MCP (Model Context Protocol), une orchestration multi-agents et une interface de chat conversationnel intégrée.

Contrairement aux frameworks traditionnels, Yao est livré sous forme d'un seul binaire Go avec une base de données SQLite intégrée, un moteur JavaScript V8 pour les hooks TypeScript et un système d'interface utilisateur rendu côté serveur — ce qui en fait un environnement autonome pour créer et exécuter des applications web basées sur l'IA sans avoir à gérer des environnements d'exécution ou des bases de données distincts.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Yao

Générateur d'API JSON

Définissez les points de terminaison de l'API REST, les modèles de base de données et les panneaux d'administration entièrement dans des fichiers de configuration JSON/YAML, éliminant le code passe-partout du backend.

Orchestration d'agents IA

La prise en charge native de MCP et l'exécution multi-agents vous permettent de connecter des outils d'IA, de déléguer des tâches à des sous-agents et d'exécuter des flux de travail d'agents parallèles à partir d'une seule configuration.

Moteur V8 embarqué

Exécutez la logique métier et les hooks TypeScript directement dans Yao en utilisant un environnement d'exécution JavaScript V8 intégré — aucune installation de Node.js n'est requise.

Interface utilisateur rendue côté serveur

SUI Pages fournit un système de rendu côté serveur basé sur des composants pour construire des interfaces frontend complètes sans framework JavaScript séparé.

Recherche vectorielle intégrée

La recherche vectorielle intégrée, le graphe de connaissances et les capacités GraphRAG propulsent la récupération sémantique de documents et les fonctionnalités de base de connaissances IA.

Pourquoi choisir Hostinger pour Yao

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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Martin K
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