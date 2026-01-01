Déployer Radicale en 1 clic.
Serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé pour synchroniser les calendriers et les contacts sur tous vos appareils.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Radicale
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Radicale
Radicale est un serveur CalDAV (calendrier) et CardDAV (contact) petit, simple et sans tracas, écrit en Python. Il utilise les protocoles standard que chaque système d'exploitation moderne prend en charge nativement — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — ainsi les calendriers et les contacts se synchronisent avec vos appareils sans installer d'applications personnalisées ou d'extensions de navigateur.
L'auto-hébergement de Radicale sur votre VPS conserve chaque événement, adresse et calendrier partagé sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de calendrier. Le serveur stocke les collections sous forme de fichiers simples sur le disque, ne nécessite aucune base de données et fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications grâce à sa faible empreinte Python.
Principales fonctionnalités de Radicale
Standard CalDAV et CardDAV
Synchronisation native avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME et KDE sans clients tiers — chaque système d'exploitation moderne prend en charge les protocoles prêts à l'emploi.
Stockage basé sur des fichiers
Les calendriers et les contacts sont stockés sous forme de fichiers iCalendar et vCard simples sur le disque — faciles à sauvegarder, à contrôler les versions ou à migrer sans vidages de base de données.
Multi-utilisateur avec partage
Chaque utilisateur authentifié dispose de ses propres collections, avec des règles de partage facultatives pour les calendriers partagés en famille ou en équipe.
Faible encombrement en ressources
Le serveur Pure-Python sans base de données démarre en quelques secondes et utilise des dizaines de mégaoctets de mémoire — parfait pour les plus petits forfaits VPS.
Interface d'administration web
L'interface utilisateur de navigateur intégrée permet aux utilisateurs de parcourir les collections, de copier les URL CalDAV/CardDAV pour la configuration du client, et de vérifier que tout fonctionne.
Adapté aux proxys inverses
Conçu pour fonctionner derrière nginx, Apache ou Traefik avec terminaison HTTPS en amont, pour un déploiement simple et sécurisé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Radicale
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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