ClassroomIO est un système de gestion de l'apprentissage entièrement open-source conçu pour les entreprises qui ont besoin de gérer des formations de conformité, des académies de formation client et des programmes de certification partenaires à partir d'une seule plateforme. Il regroupe un nombre illimité de cours, de leçons, d'exercices, d'espaces de travail multi-organisations, de certificats personnalisés et un constructeur de cours IA qui rédige des plans et du contenu de leçons pour vous.

L'auto-hébergement de ClassroomIO sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des dossiers des apprenants, des identifiants de certificat et des données d'audit de formation — pas de frais par siège, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucun tiers entre votre organisation et ses données de formation. La pile est livrée avec Postgres, Redis et un stockage d'objets compatible S3, de sorte que l'ensemble du LMS fonctionne sans aucun service externe.