Déployer ClassroomIO en un clic.
Système de gestion de l'apprentissage open source pour la conformité, la formation des clients et les programmes de formation des partenaires.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ClassroomIO
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ClassroomIO
ClassroomIO est un système de gestion de l'apprentissage entièrement open-source conçu pour les entreprises qui ont besoin de gérer des formations de conformité, des académies de formation client et des programmes de certification partenaires à partir d'une seule plateforme. Il regroupe un nombre illimité de cours, de leçons, d'exercices, d'espaces de travail multi-organisations, de certificats personnalisés et un constructeur de cours IA qui rédige des plans et du contenu de leçons pour vous.
L'auto-hébergement de ClassroomIO sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des dossiers des apprenants, des identifiants de certificat et des données d'audit de formation — pas de frais par siège, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucun tiers entre votre organisation et ses données de formation. La pile est livrée avec Postgres, Redis et un stockage d'objets compatible S3, de sorte que l'ensemble du LMS fonctionne sans aucun service externe.
Principales fonctionnalités de ClassroomIO
Formation à la conformité
Suivez les échéances, les renouvellements, les périodes de grâce et les dispenses avec des certificats de marque et des identifiants personnalisés pour les programmes de formation réglementés.
Créateur de cours IA
Générez des plans de cours, du contenu de leçons et des devoirs en utilisant Gemini, GPT-4o ou Claude — puis affinez le résultat dans l'éditeur.
Tuteur de leçons IA
L'assistant IA en leçon répond aux questions des apprenants sur la page, en se basant sur le matériel de cours environnant.
Programmes et cohortes
Regroupez les cours en programmes avec des objectifs, une planification des cohortes, une gestion d'équipe et un suivi partagé des progrès.
Espaces de travail multi-organisations
Gérez des organisations distinctes avec leur propre image de marque, des domaines personnalisés et des enseignants à partir d'une seule instance ClassroomIO.
API REST et Webhooks
Inscrivez des utilisateurs, déclenchez des automatisations et recevez des événements tels que certificat.émis ou inscription.terminée pour intégrer ClassroomIO à votre pile.
Pourquoi choisir Hostinger pour ClassroomIO
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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