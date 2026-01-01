Déployer Jenkins en un clic.
Serveur d'automatisation open source pour la création de pipelines CI/CD avec plus de 1 800 intégrations de plugins.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Jenkins
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jenkins
Jenkins est le principal serveur d'automatisation open source au monde, utilisé par des millions d'équipes de développement pour alimenter les pipelines d'intégration continue et de livraison continue. Avec plus de 1 800 plugins, Jenkins s'intègre à pratiquement tous les outils de développement logiciel moderne — de Git et GitHub à Docker, Kubernetes, AWS, et au-delà.
L'auto-hébergement de Jenkins sur votre propre VPS vous offre des ressources de build dédiées sans facturation à la minute, sans limites de temps d'exécution et avec un contrôle total sur votre environnement de build. Installez n'importe quel SDK, compilateur ou dépendance requis par vos projets sans rencontrer de restrictions de plateforme.
Principales fonctionnalités de Jenkins
Pipeline as Code
Définissez des workflows CI/CD dans un Jenkinsfile versionné, rendant votre automatisation reproductible et révisable parallèlement à votre code d'application.
Plus de 1 800 extensions
Intégrez Jenkins avec GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack, et pratiquement n'importe quel outil dont dépend votre flux de travail de développement.
Builds distribués
Répartissez les builds sur plusieurs agents pour une exécution parallèle, réduisant considérablement le temps de retour sur les grandes suites de tests.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Gérer l'accès des équipes avec des autorisations granulaires, prenant en charge les fournisseurs d'authentification LDAP, Active Directory, OAuth et SAML.
Compilations planifiées & déclenchées
Exécutez des builds en fonction de planifications cron, de webhooks Git, d'achèvements de tâches en amont ou de validations manuelles pour s'adapter à n'importe quel workflow de publication.
Pourquoi choisir Hostinger pour Jenkins
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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