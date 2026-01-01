Déployer l'interface utilisateur Kafbat Kafka en un clic.
Interface utilisateur web open-source pour la gestion et la surveillance des clusters Apache Kafka, successeur du populaire projet Provectus kafka-ui.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kafbat Kafka UI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI est un tableau de bord web gratuit et open-source pour l'exploitation des clusters Apache Kafka. En tant que successeur communautaire de Provectus kafka-ui, il offre une interface soignée pour inspecter les brokers, gérer les sujets, parcourir les messages et suivre le décalage des groupes de consommateurs, le tout sans outils en ligne de commande. Le support multi-cluster vous permet de gérer chaque environnement Kafka à partir d'un seul panneau de contrôle.
L'auto-hébergement de Kafbat Kafka UI sur votre propre VPS maintient vos données de message et les identifiants de votre cluster entièrement au sein de votre infrastructure. Ce modèle regroupe un broker Kafka à nœud unique fonctionnant en mode KRaft (aucun ZooKeeper requis), vous offrant une pile Kafka prête pour la production en un seul clic.
Principales fonctionnalités de Kafbat Kafka UI
Gestion des sujets
Créer, configurer et supprimer des rubriques avec des paramètres de partitionnement et de réplication en temps réel sans toucher au Kafka CLI.
Navigateur de messages
Explorez les messages Kafka aux formats JSON, texte brut ou Avro avec un filtrage basé sur CEL pour identifier précisément les enregistrements dont vous avez besoin.
Surveillance de groupe de consommateurs
Suivez les décalages des groupes de consommateurs, les attributions de partitions et les métriques de latence pour détecter les goulots d'étranglement de traitement avant qu'ils n'affectent les systèmes en aval.
Support multi-grappes
Connectez plusieurs clusters Kafka à un tableau de bord unique et basculez instantanément entre eux pour une visibilité centralisée sur tous les environnements.
Broker en mode KRaft
Le broker Kafka intégré fonctionne en mode KRaft — sans dépendance ZooKeeper — simplifiant le déploiement et réduisant l'empreinte opérationnelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kafbat Kafka UI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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