Déployer Big-AGI en un clic.
Espace de travail IA multi-modèle professionnel prenant en charge plus de 500 modèles auprès de plus de 20 fournisseurs, avec comparaison de modèles parallèle intégrée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Big-AGI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Big-AGI
Big-AGI est un espace de travail IA open-source conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un contrôle sérieux sur leurs interactions IA. Connectez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral et plus de 15 autres fournisseurs pour accéder à plus de 500 modèles depuis une seule interface — sans majoration intermédiaire et sans frais d'abonnement à la plateforme au-delà de ce que vous payez directement à vos fournisseurs.
Sa fonctionnalité signature Beam exécute la même invite sur plusieurs modèles simultanément et fusionne intelligemment les meilleures réponses, réduisant considérablement les hallucinations sur les tâches à enjeux élevés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque conversation et clé API entièrement privées, avec une authentification HTTP Basic optionnelle pour sécuriser l'accès de l'équipe.
Principales fonctionnalités de Big-AGI
Faisceau Multi-modèle
Exécutez n'importe quelle invite sur plusieurs modèles d'IA en parallèle et fusionnez les meilleures réponses — réduisant les hallucinations sur les tâches complexes ou à enjeux élevés.
Plus de 500 modèles
Connectez OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter et 15+ autres fournisseurs via une seule interface en utilisant vos propres clés API.
Confidentialité locale d'abord
Les conversations et les paramètres sont stockés dans le navigateur, pas sur le serveur — vos données ne quittent jamais votre propre infrastructure.
Recherche Web et Citations
Recherchez sur le web depuis n'importe quelle conversation et obtenez des réponses avec des citations de sources, propulsé par Google Custom Search ou d'autres fournisseurs configurés.
Contrôle d'accès
Protégez votre instance auto-hébergée avec l'authentification HTTP de base afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder à vos clés API et à l'historique des conversations.
Pourquoi choisir Hostinger pour Big-AGI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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