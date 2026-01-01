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Plateforme collaborative de prise de décision open source permettant aux groupes de discuter de propositions, de mener des sondages et de prendre des décisions ensemble.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Le plus populaire
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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16 To de bande passante
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Loomio

Loomio est une plateforme open-source conçue spécifiquement pour la prise de décision collaborative. Les groupes peuvent mener des discussions structurées, créer des propositions, organiser des sondages et enregistrer les résultats — le tout en un seul endroit. Contrairement aux outils de discussion généraux, Loomio maintient les conversations axées sur l'atteinte de décisions claires, ce qui le rend idéal pour les coopératives, les organisations à but non lucratif, les associations communautaires et les équipes distribuées.

L'auto-hébergement de Loomio sur votre propre VPS garde les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un service tiers. Ce déploiement inclut l'application web Rails complète, le worker d'arrière-plan Sidekiq, la base de données PostgreSQL, la file d'attente Redis et un serveur Hocuspocus pour l'édition collaborative de documents en temps réel.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Loomio

Propositions structurées

Créez des propositions à durée limitée avec des options d'accord, de désaccord, d'abstention et de blocage afin que les groupes puissent prendre des décisions responsables avec une piste d'audit claire.

Sondages flexibles

Organisez des votes à choix classé, des votes par points, des sondages par score et des sondages pour la planification de réunions afin de recueillir des avis de groupe nuancés au-delà de simples questions oui/non.

Discussions thématiques

Gardez les conversations organisées grâce aux commentaires en fil de discussion et aux réactions contextuelles, afin que le contexte important ne se perde jamais dans un canal de discussion très actif.

Collaboration en temps réel

Modifiez collaborativement le texte de la proposition et les fils de discussion en temps réel à l'aide du serveur Hocuspocus intégré, sans nécessiter d'éditeur tiers.

Sous-groupes et autorisations

Organisez les membres en sous-groupes avec des paramètres de confidentialité et des rôles indépendants, prenant en charge des structures organisationnelles complexes au sein d'une seule installation.

Pourquoi choisir Hostinger pour Loomio

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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