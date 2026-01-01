Déployer Loomio en un clic.
Plateforme collaborative de prise de décision open source permettant aux groupes de discuter de propositions, de mener des sondages et de prendre des décisions ensemble.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Loomio
Loomio est une plateforme open-source conçue spécifiquement pour la prise de décision collaborative. Les groupes peuvent mener des discussions structurées, créer des propositions, organiser des sondages et enregistrer les résultats — le tout en un seul endroit. Contrairement aux outils de discussion généraux, Loomio maintient les conversations axées sur l'atteinte de décisions claires, ce qui le rend idéal pour les coopératives, les organisations à but non lucratif, les associations communautaires et les équipes distribuées.
L'auto-hébergement de Loomio sur votre propre VPS garde les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un service tiers. Ce déploiement inclut l'application web Rails complète, le worker d'arrière-plan Sidekiq, la base de données PostgreSQL, la file d'attente Redis et un serveur Hocuspocus pour l'édition collaborative de documents en temps réel.
Principales fonctionnalités de Loomio
Propositions structurées
Créez des propositions à durée limitée avec des options d'accord, de désaccord, d'abstention et de blocage afin que les groupes puissent prendre des décisions responsables avec une piste d'audit claire.
Sondages flexibles
Organisez des votes à choix classé, des votes par points, des sondages par score et des sondages pour la planification de réunions afin de recueillir des avis de groupe nuancés au-delà de simples questions oui/non.
Discussions thématiques
Gardez les conversations organisées grâce aux commentaires en fil de discussion et aux réactions contextuelles, afin que le contexte important ne se perde jamais dans un canal de discussion très actif.
Collaboration en temps réel
Modifiez collaborativement le texte de la proposition et les fils de discussion en temps réel à l'aide du serveur Hocuspocus intégré, sans nécessiter d'éditeur tiers.
Sous-groupes et autorisations
Organisez les membres en sous-groupes avec des paramètres de confidentialité et des rôles indépendants, prenant en charge des structures organisationnelles complexes au sein d'une seule installation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Loomio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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