Déployer Zen en 1 clic.
Application de prise de notes minimaliste auto-hébergée avec support Markdown, recherche plein texte BM25 et accès PWA hors ligne.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Zen
Zen est une application de prise de notes minimaliste auto-hébergée, construite comme un unique binaire Go léger qui n'utilise qu'environ 20 Mo de mémoire. Les notes sont stockées au format Markdown dans SQLite avec une recherche plein texte BM25, une organisation basée sur des tags, la coloration syntaxique des blocs de code et des raccourcis clavier pour une navigation rapide.
L'auto-hébergement de Zen sur un VPS permet de garder toutes les notes privées sur votre propre infrastructure, sans frais de synchronisation cloud ni accès tiers. Le support PWA hors ligne signifie que les notes sont accessibles même sans connexion internet, et l'empreinte minimale en ressources permet à Zen de fonctionner confortablement aux côtés d'autres services sur un petit VPS.
Principales fonctionnalités de Zen
Notes Markdown
Rédigez des notes en Markdown standard avec prise en charge des blocs de code, des raccourcis de formatage et un mode de prévisualisation épuré.
Recherche en texte intégral BM25
Trouvez des notes instantanément grâce à la recherche en texte intégral classée BM25 qui renvoie les résultats les plus pertinents en premier.
Organisation des tags
Organisez les notes avec des balises pour une catégorisation flexible sans hiérarchies de dossiers rigides.
PWA hors ligne
Installez Zen comme une application web progressive pour accéder à vos notes hors ligne sans connexion internet.
Utilisation minimale des ressources
Conçu comme un binaire Go unique utilisant environ 20 Mo de RAM, Zen fonctionne efficacement même sur le plus petit VPS aux côtés d'autres services.
Pourquoi choisir Hostinger pour Zen
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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