Déployer Expensave en un clic.
Suivi des dépenses personnelles et familiales open source pour surveiller les habitudes de dépenses et gérer les budgets du ménage.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Expensave
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Expensave
Expensave est une application de suivi des dépenses open-source conçue pour les particuliers et les familles qui souhaitent un contrôle total sur leurs données financières. Avec des calendriers de dépenses partagés, l'importation de relevés bancaires et des rapports sur les habitudes de dépenses, elle transforme les données de transactions brutes en informations exploitables qui vous aident à comprendre où va votre argent.
L'auto-hébergement d'Expensave sur votre propre VPS maintient les données financières sensibles hors des serveurs commerciaux tiers, élimine les frais d'abonnement récurrents et donne accès à chaque membre du foyer sans partager les identifiants — tandis que les sauvegardes automatiques protègent des années d'historique de dépenses.
Principales fonctionnalités de Expensave
Calendriers de dépenses mutualisés
Plusieurs utilisateurs peuvent contribuer au même calendrier, facilitant ainsi la tâche des familles et des colocataires de maintenir la transparence du budget du ménage.
Importation de relevés bancaires
Importez les relevés des institutions financières pour renseigner automatiquement les transactions, réduisant la saisie manuelle et garantissant des registres de dépenses complets.
Rapports sur les habitudes de dépenses
L'analyse visuelle décompose les revenus et les dépenses par catégorie au fil du temps, révélant des tendances qui vous aident à prendre des décisions budgétaires plus éclairées.
Application Web Progressive
La PWA réactive aux mobiles vous permet d'enregistrer vos dépenses depuis n'importe quel appareil instantanément, afin de ne jamais manquer une transaction lors de vos déplacements.
Conception axée sur la confidentialité
Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — aucune analyse tierce, aucuns frais d'abonnement, et aucun risque de fermeture d'une plateforme commerciale.
Pourquoi choisir Hostinger pour Expensave
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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