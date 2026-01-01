Déployer Vvveb CMS avec une installation en un clic.
CMS glisser-déposer pour créer des sites web, des blogs et des boutiques en ligne visuellement sans écrire de code.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vvveb CMS
Vvveb est un système de gestion de contenu open source avec un constructeur de pages visuel intégré par glisser-déposer. Il vous permet de concevoir et de publier des sites web professionnels, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des composants sur la zone de travail et en les personnalisant visuellement — aucun codage requis.
L'auto-hébergement de Vvveb sur un VPS vous donne un contrôle total sur l'infrastructure et les données de votre site web sans frais SaaS mensuels. La bibliothèque de composants couvre les mises en page, le texte, les médias, les formulaires et les éléments de commerce électronique, tandis que le backend offre la gestion multi-pages, le téléchargement de médias et la personnalisation de thèmes.
Principales fonctionnalités de Vvveb CMS
Créateur de pages visuel
Créez des pages en glissant-déposant des composants sur un canevas interactif avec un retour visuel instantané et une édition en ligne.
Prêt pour l'e-commerce
Créez des catalogues de produits, des paniers d'achat et des parcours de paiement avec des composants et des modèles e-commerce intégrés.
Gestion de blog
Créez et gérez des articles de blog avec des catégories, des balises et des profils d'auteur à l'aide des outils de gestion de contenu intégrés.
Personnalisation du thème
Personnalisez les couleurs, les polices et la mise en page globalement via l'éditeur de thème sans toucher directement aux fichiers CSS ou de modèle.
Publication sans codage
Publier de nouvelles pages et mettre à jour le contenu visuellement sans l'intervention d'un développeur, ce qui permet des mises à jour de site rapides et indépendantes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Vvveb CMS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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