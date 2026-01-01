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CMS headless API-first avec des API GraphQL et REST pour diffuser du contenu sur n'importe quel canal ou interface front-end.

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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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KVM 4
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Squidex

Squidex est un CMS headless open-source qui expose votre contenu via des API REST et GraphQL, permettant à n'importe quel frontend — applications web, applications mobiles ou systèmes côté serveur — de récupérer du contenu sans être lié à une couche de rendu spécifique. Les schémas de contenu sont définis dans l'interface utilisateur de Squidex avec une prise en charge complète des références, des actifs, de la localisation et des règles de validation.

L'auto-hébergement de Squidex sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'endroit où le contenu est stocké et sur qui peut y accéder. Contrairement aux plateformes CMS headless SaaS qui facturent par appel API ou par siège, une instance auto-hébergée n'a pas de limites d'utilisation et conserve toutes les données de contenu au sein de votre propre infrastructure.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Squidex

GraphQL et API REST

Interroger et diffuser du contenu via des points de terminaison GraphQL et REST afin que n'importe quelle pile front-end puisse le consommer sans adaptateurs personnalisés.

Schémas de contenu flexibles

Définissez des types de contenu avec des champs personnalisés, des règles de validation, des références et des composants imbriqués à l'aide de l'éditeur de schémas visuel.

Gestion d'actifs

Téléchargez, organisez et transformez des images et des fichiers directement dans Squidex avec des opérations de redimensionnement et de recadrage intégrées au pipeline d'actifs.

Contenu multi-langues

Modélisez le contenu avec un support de localisation intégré afin que chaque champ puisse contenir des traductions pour chaque locale configurée.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Attribuez aux éditeurs, développeurs et clients externes différents niveaux d'autorisation par application, schéma ou type de contenu.

Pourquoi choisir Hostinger pour Squidex

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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Martin K
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