Déployer Squidex en 1 clic.
CMS headless API-first avec des API GraphQL et REST pour diffuser du contenu sur n'importe quel canal ou interface front-end.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Squidex
Squidex est un CMS headless open-source qui expose votre contenu via des API REST et GraphQL, permettant à n'importe quel frontend — applications web, applications mobiles ou systèmes côté serveur — de récupérer du contenu sans être lié à une couche de rendu spécifique. Les schémas de contenu sont définis dans l'interface utilisateur de Squidex avec une prise en charge complète des références, des actifs, de la localisation et des règles de validation.
L'auto-hébergement de Squidex sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'endroit où le contenu est stocké et sur qui peut y accéder. Contrairement aux plateformes CMS headless SaaS qui facturent par appel API ou par siège, une instance auto-hébergée n'a pas de limites d'utilisation et conserve toutes les données de contenu au sein de votre propre infrastructure.
Principales fonctionnalités de Squidex
GraphQL et API REST
Interroger et diffuser du contenu via des points de terminaison GraphQL et REST afin que n'importe quelle pile front-end puisse le consommer sans adaptateurs personnalisés.
Schémas de contenu flexibles
Définissez des types de contenu avec des champs personnalisés, des règles de validation, des références et des composants imbriqués à l'aide de l'éditeur de schémas visuel.
Gestion d'actifs
Téléchargez, organisez et transformez des images et des fichiers directement dans Squidex avec des opérations de redimensionnement et de recadrage intégrées au pipeline d'actifs.
Contenu multi-langues
Modélisez le contenu avec un support de localisation intégré afin que chaque champ puisse contenir des traductions pour chaque locale configurée.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez aux éditeurs, développeurs et clients externes différents niveaux d'autorisation par application, schéma ou type de contenu.
Pourquoi choisir Hostinger pour Squidex
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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