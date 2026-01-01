Déployer MetaMCP en un clic.
Agrégateur et passerelle MCP unifiés qui vous permettent de gérer, composer et exposer tous vos serveurs MCP via un point d'accès unique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour MetaMCP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MetaMCP
MetaMCP est un proxy MCP (Model Context Protocol) open-source qui agrège plusieurs serveurs MCP en un point d'accès unique et unifié. Il vous permet de regrouper des serveurs en espaces de noms, d'appliquer des middlewares pour la limitation de débit et l'observabilité, et d'exposer des points d'accès avec authentification — le tout sans modifier vos clients MCP existants.
L'auto-hébergement de MetaMCP sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure d'outils d'IA. Connectez n'importe quel client MCP (Cursor, Claude Desktop ou agents personnalisés) à une passerelle gérée, conservez les secrets côté serveur et faites évoluer votre écosystème d'outils sans reconfigurer chaque client lorsque les serveurs changent.
Principales fonctionnalités de MetaMCP
Agrégation de serveur MCP
Combinez n'importe quel nombre de serveurs MCP STDIO ou HTTP en un point d'accès unifié unique auquel vos clients peuvent se connecter.
Espaces de travail d'espace de noms
Regroupez les serveurs MCP dans des espaces de noms isolés et basculez des ensembles d'outils entiers pour un point de terminaison en un seul clic.
Authentification par clé API
Sécurisez les points de terminaison avec l'authentification par jeton Bearer afin que seuls les clients et agents autorisés puissent accéder à vos outils.
Inspecteur MCP intégré
Inspectez et déboguez vos points de terminaison MetaMCP en interne avec des configurations de serveur enregistrées pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Support Middleware
Appliquer un middleware enfichable pour la limitation de débit, l'observabilité et la sécurité sur l'ensemble du trafic MCP agrégé.
SSO et OAuth
La prise en charge des fournisseurs OpenID Connect permet l'authentification unique d'entreprise en plus de la gestion locale des sessions Better Auth.
Pourquoi choisir Hostinger pour MetaMCP
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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