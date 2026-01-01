Déployer CodiMD en 1 clic.
Éditeur collaboratif Markdown en temps réel permettant aux équipes de rédiger ensemble de la documentation, des comptes rendus de réunion et des présentations.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec CodiMD
CodiMD est un éditeur Markdown collaboratif en temps réel, auto-hébergé et open source, basé sur le projet HackMD. Il permet à plusieurs membres d'équipe de modifier le même document simultanément avec une synchronisation instantanée, ce qui le rend idéal pour la documentation technique, les notes de sprint, les registres de décisions d'architecture et l'écriture collaborative de toute nature. L'éditeur à écran partagé affiche le Markdown en direct, de sorte que les rédacteurs voient toujours exactement à quoi ressemblera leur contenu.
L'auto-hébergement de CodiMD signifie que vos notes et documents ne transitent jamais par des serveurs tiers, ce qui est important pour les organisations gérant des stratégies internes, des informations clients ou des spécifications techniques. Toutes les données restent sur votre base de données PostgreSQL adossée à un VPS, et vous contrôlez qui peut s'inscrire et accéder à la plateforme. Ce déploiement associe le serveur CodiMD à PostgreSQL pour un stockage fiable des documents et des utilisateurs.
Principales fonctionnalités de CodiMD
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs modifient le même document simultanément avec synchronisation en temps réel et des indicateurs de curseur individuels.
Rendu Markdown enrichi
Rendre des diagrammes, des diagrammes UML, des formules mathématiques, des blocs de code avec coloration syntaxique et des médias intégrés à partir de markdown.
Mode présentation
Convertir n'importe quel document Markdown en diaporama pour des présentations sans quitter l'éditeur.
Historique des versions
Parcourez et restaurez les révisions précédentes de n'importe quel document afin qu'aucune modification collaborative ne soit jamais définitivement perdue.
Plusieurs formats d'exportation
Exportez des documents au format PDF, HTML ou Markdown brut pour partager du contenu en dehors de la plateforme si nécessaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour CodiMD
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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