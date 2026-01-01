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Service de partage de secrets chiffrés pour l'envoi de mots de passe et de données sensibles via des liens uniques autodestructeurs.

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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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KVM 2
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yopass

Yopass est un service de partage de secrets chiffrés open source qui vous permet de partager en toute sécurité des mots de passe, des jetons et des fichiers sensibles sans les laisser dans des fils de discussion par courriel, des journaux de clavardage ou des billets de support. Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant d'être envoyés au serveur — la clé de déchiffrement n'atteint jamais le serveur, de sorte que même l'hôte ne peut pas lire vos secrets. Chaque secret reçoit une URL unique à usage unique qui s'autodétruit automatiquement après avoir été consultée ou après une période d'expiration configurable.

L'auto-hébergement de Yopass sur votre VPS offre à votre organisation un canal privé et vérifiable pour le partage des identifiants et des données de configuration sensibles. Il n'y a pas de comptes à gérer, pas de suivi et pas de stockage en texte clair — juste une interface épurée pour échanger des secrets en toute sécurité au sein des équipes ou avec des parties externes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Yopass

Chiffrement de bout en bout

Les secrets sont chiffrés dans le navigateur via OpenPGP avant leur transmission, garantissant que le serveur n'a jamais accès aux données en clair.

Liens à usage unique

Chaque secret génère une URL unique qui est définitivement détruite après la première consultation, empêchant tout nouvel accès non autorisé.

Expiration configurable

Configurez les secrets pour qu'ils expirent automatiquement après des heures, des jours ou des semaines afin que les liens oubliés ne puissent pas être utilisés pour récupérer des données sensibles obsolètes.

Protection par mot de passe personnalisée

Ajoutez une phrase secrète facultative à un secret pour une couche de protection supplémentaire au-delà du lien à usage unique lui-même.

Partage de fichiers

Téléchargez et partagez des fichiers chiffrés ainsi que des secrets textuels, le chiffrement en continu assurant la confidentialité de bout en bout du contenu des fichiers.

Aucun compte requis

Les destinataires accèdent aux secrets via un lien direct sans connexion, ce qui facilite le partage des identifiants avec des prestataires externes ou des clients.

Pourquoi choisir Hostinger pour Yopass

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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