Déployer SuperTokens en 1 clic.
Backend d'authentification open-source avec gestion de session, connexion sans mot de passe, OAuth social et MFA — une alternative auto-hébergée à Auth0 et Firebase Auth.
Trouvez le forfait VPS idéal pour SuperTokens
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SuperTokens
SuperTokens est une alternative open-source aux services d'authentification propriétaires comme Auth0 et Firebase Auth. Il fournit une API Core backend avec laquelle vos applications s'intègrent en utilisant les SDK officiels pour React, Node.js, Python, Go et les plateformes mobiles. SuperTokens gère la connexion par e-mail/mot de passe, les flux sans mot de passe, l'OAuth social, l'authentification multi-facteurs, la gestion avancée des sessions avec rafraîchissement automatique des jetons, et la protection contre les attaques d'authentification courantes — le tout via une API bien documentée.
L'auto-hébergement de SuperTokens signifie que les identifiants des utilisateurs et les données de session restent dans votre base de données PostgreSQL sous votre contrôle total, sans tarification par utilisateur qui augmente à mesure que votre application se développe. Ce modèle déploie SuperTokens Core avec PostgreSQL, prêt pour une utilisation en production.
Principales fonctionnalités de SuperTokens
Plusieurs méthodes d'authentification
Prend en charge l'e-mail/mot de passe, les liens magiques sans mot de passe et les fournisseurs OAuth sociaux prêts à l'emploi — ajoutez les flux que vos utilisateurs attendent sans code personnalisé.
Gestion de session avancée
Gère la rotation des jetons, le rafraîchissement automatique et la révocation de session de manière sécurisée, protégeant les utilisateurs contre le détournement de session et les attaques par fixation.
Composants d'interface utilisateur préconçus
Composants React, Vue et Angular prêts à l'emploi pour la connexion, l'inscription et la réinitialisation de mot de passe qui correspondent à votre marque sans avoir à créer des interfaces utilisateur d'authentification à partir de zéro.
Authentification multifacteur
Ajoutez le TOTP ou l'AMF par e-mail à n'importe quel flux d'authentification sans services tiers ni frais supplémentaires par utilisateur.
Rôles et autorisations
Attribuez des rôles aux utilisateurs et appliquez des vérifications d'autorisation dans votre application en utilisant la gestion des utilisateurs et l'API des rôles intégrées de SuperTokens.
Pourquoi choisir Hostinger pour SuperTokens
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.