Déployer LobeChat en un clic.
Interface de chat IA open-source moderne prenant en charge OpenAI, Anthropic, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LobeChat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LobeChat
LobeChat est un framework de chat IA open-source et raffiné, avec plus de 75 000 étoiles sur GitHub, qui offre une expérience similaire à ChatGPT tout en vous permettant de vous connecter à n'importe quel fournisseur de LLM de votre choix. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama, et des dizaines d'autres — le tout depuis une interface unifiée avec gestion des conversations, plugins, téléchargement de fichiers et prise en charge vocale.
L'auto-hébergement de LobeChat signifie que vos clés API restent sur votre propre infrastructure, que les données de conversation ne sont jamais enregistrées par une plateforme tierce, et qu'un code d'accès maintient votre instance privée. L'architecture légère, uniquement côté client, ne nécessite aucune base de données, fonctionnant efficacement aux côtés d'autres services sur le même VPS.
Principales fonctionnalités de LobeChat
Plus de 20 fournisseurs de LLM
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama, et plus encore sans changer d'applications ni gérer d'interfaces distinctes.
Écosystème de plugins
Améliorez le chat avec la recherche web, l'exécution de code, la génération d'images et d'autres fonctionnalités grâce au système de plugins intégré.
Support Fichier & Vision
Téléchargez des documents et des images pour analyse par des modèles de vision directement dans la conversation.
Assistants IA personnalisés
Créez des personas d'IA réutilisables avec des invites système personnalisées et des paramètres de modèle pour des tâches ou des flux de travail spécifiques.
Interactions vocales
Utilisez la synthèse vocale et la reconnaissance vocale pour des conversations mains libres avec n'importe quel fournisseur de LLM connecté.
Pourquoi choisir Hostinger pour LobeChat
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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