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Interface de chat IA open-source moderne prenant en charge OpenAI, Anthropic, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec LobeChat

LobeChat est un framework de chat IA open-source et raffiné, avec plus de 75 000 étoiles sur GitHub, qui offre une expérience similaire à ChatGPT tout en vous permettant de vous connecter à n'importe quel fournisseur de LLM de votre choix. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama, et des dizaines d'autres — le tout depuis une interface unifiée avec gestion des conversations, plugins, téléchargement de fichiers et prise en charge vocale.

L'auto-hébergement de LobeChat signifie que vos clés API restent sur votre propre infrastructure, que les données de conversation ne sont jamais enregistrées par une plateforme tierce, et qu'un code d'accès maintient votre instance privée. L'architecture légère, uniquement côté client, ne nécessite aucune base de données, fonctionnant efficacement aux côtés d'autres services sur le même VPS.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de LobeChat

Plus de 20 fournisseurs de LLM

Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama, et plus encore sans changer d'applications ni gérer d'interfaces distinctes.

Écosystème de plugins

Améliorez le chat avec la recherche web, l'exécution de code, la génération d'images et d'autres fonctionnalités grâce au système de plugins intégré.

Support Fichier & Vision

Téléchargez des documents et des images pour analyse par des modèles de vision directement dans la conversation.

Assistants IA personnalisés

Créez des personas d'IA réutilisables avec des invites système personnalisées et des paramètres de modèle pour des tâches ou des flux de travail spécifiques.

Interactions vocales

Utilisez la synthèse vocale et la reconnaissance vocale pour des conversations mains libres avec n'importe quel fournisseur de LLM connecté.

Pourquoi choisir Hostinger pour LobeChat

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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