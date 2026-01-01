LobeChat est un framework de chat IA open-source et raffiné, avec plus de 75 000 étoiles sur GitHub, qui offre une expérience similaire à ChatGPT tout en vous permettant de vous connecter à n'importe quel fournisseur de LLM de votre choix. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama, et des dizaines d'autres — le tout depuis une interface unifiée avec gestion des conversations, plugins, téléchargement de fichiers et prise en charge vocale.

L'auto-hébergement de LobeChat signifie que vos clés API restent sur votre propre infrastructure, que les données de conversation ne sont jamais enregistrées par une plateforme tierce, et qu'un code d'accès maintient votre instance privée. L'architecture légère, uniquement côté client, ne nécessite aucune base de données, fonctionnant efficacement aux côtés d'autres services sur le même VPS.