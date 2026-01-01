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Système de gestion de bornes de recharge OCPP 2.0.1 open source pour les opérateurs de réseaux de véhicules électriques.

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$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
$ CA 34,19
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec CitrineOS

CitrineOS est un système de gestion de stations de recharge (CSMS) open-source de LF Energy, construit autour du protocole OCPP 2.0.1, avec une compatibilité descendante pour OCPP 1.6. Le serveur achemine les messages WebSocket des bornes de recharge EV, persiste les transactions et la configuration dans PostgreSQL avec PostGIS, et expose des API REST et GraphQL via une couche Hasura pour les intégrations d'opérateurs.

L'auto-hébergement de CitrineOS sur votre VPS vous permet de garder la télémétrie des stations, les autorisations des conducteurs et l'historique des transactions sous votre propre contrôle au lieu d'un cloud fournisseur. La console Hasura GraphQL vous permet d'interroger et de gérer les données des stations de recharge directement dans le navigateur, tandis que les ports WebSocket OCPP restent ouverts pour la connexion des bornes de recharge.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de CitrineOS

OCPP 2.0.1 natif

Implémente le dernier Protocole de Point de Charge Ouvert avec un cœur certifié et des profils de sécurité avancés, ainsi qu'une compatibilité ascendante pour les stations OCPP 1.6.

Console de données GraphQL

Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée et une console sur le schéma CitrineOS, permettant des requêtes en temps réel sur les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.

Routeur de messages modulaire

Un système de modules piloté par des décorateurs achemine les messages OCPP via RabbitMQ, permettant ainsi aux modules d'autorisation, de transactions et de rapports d'évoluer indépendamment de la couche WebSocket.

Accès aux données GraphQL

Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée sur le schéma PostgreSQL de CitrineOS, exposant des abonnements en temps réel pour les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.

Stockage compatible S3

L'instance MinIO intégrée stocke les images de firmware, les journaux de station et les paquets de certificats via l'API S3 standard, prête à être remplacée ultérieurement par AWS S3 ou GCS.

Pourquoi choisir Hostinger pour CitrineOS

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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