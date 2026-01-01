Déployer CitrineOS en un clic.
Système de gestion de bornes de recharge OCPP 2.0.1 open source pour les opérateurs de réseaux de véhicules électriques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour CitrineOS
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec CitrineOS
CitrineOS est un système de gestion de stations de recharge (CSMS) open-source de LF Energy, construit autour du protocole OCPP 2.0.1, avec une compatibilité descendante pour OCPP 1.6. Le serveur achemine les messages WebSocket des bornes de recharge EV, persiste les transactions et la configuration dans PostgreSQL avec PostGIS, et expose des API REST et GraphQL via une couche Hasura pour les intégrations d'opérateurs.
L'auto-hébergement de CitrineOS sur votre VPS vous permet de garder la télémétrie des stations, les autorisations des conducteurs et l'historique des transactions sous votre propre contrôle au lieu d'un cloud fournisseur. La console Hasura GraphQL vous permet d'interroger et de gérer les données des stations de recharge directement dans le navigateur, tandis que les ports WebSocket OCPP restent ouverts pour la connexion des bornes de recharge.
Principales fonctionnalités de CitrineOS
OCPP 2.0.1 natif
Implémente le dernier Protocole de Point de Charge Ouvert avec un cœur certifié et des profils de sécurité avancés, ainsi qu'une compatibilité ascendante pour les stations OCPP 1.6.
Console de données GraphQL
Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée et une console sur le schéma CitrineOS, permettant des requêtes en temps réel sur les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.
Routeur de messages modulaire
Un système de modules piloté par des décorateurs achemine les messages OCPP via RabbitMQ, permettant ainsi aux modules d'autorisation, de transactions et de rapports d'évoluer indépendamment de la couche WebSocket.
Accès aux données GraphQL
Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée sur le schéma PostgreSQL de CitrineOS, exposant des abonnements en temps réel pour les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.
Stockage compatible S3
L'instance MinIO intégrée stocke les images de firmware, les journaux de station et les paquets de certificats via l'API S3 standard, prête à être remplacée ultérieurement par AWS S3 ou GCS.
Pourquoi choisir Hostinger pour CitrineOS
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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