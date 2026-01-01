Déployer PufferPanel en 1 clic.
Panel open source de gestion de serveurs de jeux avec une interface web pour Minecraft, Factorio, Rust et de nombreux autres jeux.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PufferPanel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PufferPanel
PufferPanel est un panneau de gestion de serveurs de jeux web gratuit et open-source qui vous permet de créer, configurer et exploiter des serveurs de jeux dédiés à partir d'une interface unique. Il prend en charge une large gamme de titres prêts à l'emploi — y compris Minecraft, Factorio, Rust, ARK et les jeux basés sur le moteur Source — et utilise des modèles pour que vous puissiez lancer de nouveaux types de serveurs sans toucher à la ligne de commande.
L'auto-hébergement de PufferPanel sur votre VPS vous donne un contrôle total sur vos serveurs de jeux, les données des joueurs et la configuration des mods, avec des rôles d'utilisateur intégrés, un accès SFTP et une sortie console en direct. C'est une alternative légère aux panneaux de contrôle commerciaux et s'associe naturellement à une communauté de jeux sur un seul VPS.
Principales fonctionnalités de PufferPanel
Prise en charge multi-jeux
Modèles intégrés pour Minecraft, Factorio, Rust, ARK, les jeux basés sur le moteur Source, et bien d'autres, avec la possibilité d'ajouter des modèles personnalisés.
Console basée sur le web
Gérez chaque serveur de jeu via une interface utilisateur web épurée avec une sortie console en direct, des contrôles de démarrage/arrêt et des statistiques d'utilisation des ressources en temps réel.
Rôles et autorisations des utilisateurs
Accordez un accès limité aux amis, modérateurs ou administrateurs afin que plusieurs personnes puissent aider à gérer les serveurs sans partager le compte racine.
Accès aux fichiers SFTP
Le serveur SFTP intégré permet aux utilisateurs de télécharger des mods, des mondes et des fichiers de configuration directement sur leurs serveurs de jeu.
Tâches programmées
Automatisez les redémarrages, les sauvegardes et d'autres tâches récurrentes par serveur à l'aide du planificateur de tâches intégré.
API OAuth2
L'API REST protégée par OAuth2 permet aux outils externes, aux bots et aux tableaux de bord de s'intégrer à votre flotte de serveurs de jeu.
Pourquoi choisir Hostinger pour PufferPanel
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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