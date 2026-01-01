Déployer MicroRealEstate en 1 clic.
Gestion de biens locatifs open source pour les propriétaires : baux, loyers, locataires et stockage de documents sur une seule plateforme auto-hébergée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec MicroRealEstate
MicroRealEstate est une application de gestion immobilière open-source conçue spécifiquement pour les propriétaires indépendants et les petites équipes immobilières. Elle consolide les dossiers des locataires, les contrats de location, le suivi des loyers et la génération de documents dans un espace de travail unique auto-hébergé, éliminant les frais par unité et les compromis de partage de données des SaaS de gestion immobilière commerciale.
L'auto-hébergement de MicroRealEstate sur votre propre VPS maintient les informations sensibles des locataires, les contrats de location et l'historique des paiements sous votre contrôle total. L'architecture de microservices sépare clairement le portail du propriétaire, le portail du locataire, le générateur de documents et le service de messagerie, ce qui facilite la gestion des locations à n'importe quelle échelle sans coûts de logiciel récurrents.
Principales fonctionnalités de MicroRealEstate
Gestion des baux
Générer des baux de location à partir de modèles personnalisables et stocker chaque contrat, avenant et document lié à chaque location en un seul endroit.
Suivi des paiements de loyer
Enregistrer les paiements entrants et surveiller les soldes impayés pour chaque unité, avec génération automatisée d'avis et de reçus pour les locataires.
Portail locataire
Une interface dédiée aux locataires leur permet de consulter leur bail, de visualiser l'historique de leurs paiements et de télécharger leurs reçus sans contacter le propriétaire.
Documents personnalisés
Rédigez des avis, des lettres et des annonces à partir de modèles réutilisables afin que la communication avec les locataires reste cohérente et professionnelle.
Collaboration d'équipe
Invitez des collaborateurs à partager la charge de travail de gestion immobilière, rendant la plateforme adaptée à la fois aux propriétaires indépendants et aux entreprises immobilières.
Notifications par courriel
Connectez SMTP, Mailgun ou Gmail pour envoyer des reçus, des avis de masse et des invitations aux locataires directement depuis l'application.
Pourquoi choisir Hostinger pour MicroRealEstate
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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