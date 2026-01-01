Déployer CiviCRM en 1 clic.
Gestion de la relation avec les parties prenantes open source, conçue pour les organisations à but non lucratif, les groupes de défense des droits et les organisations axées sur les membres.
Trouvez le forfait VPS idéal pour CiviCRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec CiviCRM
CiviCRM est un CRM open-source conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, les ONG, les associations et les organisations civiques. Contrairement aux CRM commerciaux axés sur la vente, chaque module — contacts, contributions, adhésions, événements, envois et gestion de cas — est conçu autour des flux de travail des collecteurs de fonds, des organisateurs et du personnel de programme qui gèrent des membres plutôt que des prospects.
L'auto-hébergement de CiviCRM sur votre propre VPS maintient les dossiers des donateurs, l'historique des contributions et les données des membres sous votre contrôle total, sans tarification par contact, sans processeurs de données tiers, et avec la pleine propriété de chaque rapport et segmentation que vous créez.
Principales fonctionnalités de CiviCRM
Gestion des contacts
Suivez un nombre illimité de contacts, de foyers et d'organisations avec des relations, des étiquettes et des champs personnalisés adaptés aux flux de travail des organisations à but non lucratif.
Contributions et collecte de fonds
Accepter les dons en ligne, gérer les promesses de don, mettre en place des programmes de dons récurrents et rapprocher les contributions grâce à des rapports financiers intégrés.
Gestion des adhésions
Automatisez les inscriptions, les renouvellements et les avantages échelonnés des membres grâce à des types d'adhésion configurables et des rappels de cycle de vie.
Événements et inscription
Créez des pages d'événements, vendez des billets, gérez les participants et suivez l'historique de participation en même temps que le reste de chaque fiche contact.
Courriel et publipostage
Segmentez les audiences, envoyez des campagnes d'e-mails ciblées et mesurez les ouvertures, les clics et les rebonds sans payer de frais d'envoi par contact.
Gestion de cas
Coordonner le plaidoyer, les services et les programmes financés par des subventions avec des flux de travail de cas structurés, le suivi des activités et les attributions.
Pourquoi choisir Hostinger pour CiviCRM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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