Déployer OpenRemote en un clic.
Plateforme IoT open source pour la gestion des actifs, l'automatisation des bâtiments, la surveillance énergétique et l'orchestration des appareils connectés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OpenRemote
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenRemote
OpenRemote est une plateforme IoT 100% open-source qui vous permet d'ingérer des données de n'importe quel appareil, de modéliser des actifs du monde réel, d'automatiser le comportement avec des règles et de déployer des interfaces personnalisées — le tout à partir d'une seule pile auto-hébergée. Il prend en charge des protocoles tels que MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus et Zigbee prêts à l'emploi, ainsi qu'une API de gestionnaire pour les intégrations personnalisées.
L'auto-hébergement d'OpenRemote sur votre VPS maintient la télémétrie, la logique d'automatisation et les données des utilisateurs finaux sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce modèle regroupe le gestionnaire, l'identité Keycloak, PostgreSQL et une périphérie HAProxy avec des certificats Let's Encrypt automatiques afin que la pile soit prête à recevoir des appareils via HTTPS et MQTT/TLS dès son démarrage.
Principales fonctionnalités de OpenRemote
Agents multiprotocoles
Connectez des appareils via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee et plus encore sans écrire de code de protocole pour chaque intégration.
Modèle d'actifs et d'attributs
Modélisez des éléments du monde réel — bâtiments, véhicules, compteurs d'énergie — en tant qu'actifs typés avec des attributs, des métadonnées et des points de données historiques.
Règles si-alors et de flux
Automatisez le comportement à l'aide d'un éditeur visuel « si-alors », de règles basées sur des flux, ou de JavaScript et Groovy pour les scénarios avancés.
Royaumes multi-locataires
Isolez les clients ou les sites dans des domaines distincts basés sur Keycloak, avec des utilisateurs, des ressources et des tableaux de bord par domaine.
Tableaux de bord d'aperçus
Créez des tableaux de bord personnalisés à partir de données d'attributs en temps réel et historiques sans avoir à les exporter vers un outil d'analyse distinct.
API MQTT et HTTP
Exposer un broker MQTT intégré sur le port 8883 ainsi que des API REST et WebSocket afin que les systèmes externes puissent lire et écrire l'état des actifs.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenRemote
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail sans code et open source avec plus de 200 intégrations d'applications