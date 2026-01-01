Déployer changedetection.io en un clic.
Outil auto-hébergé de surveillance des modifications de sites web qui vous alerte lorsque le contenu, les prix ou les éléments de page sont mis à jour.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec changedetection.io
changedetection.io est une plateforme de surveillance de sites web auto-hébergée qui détecte et vous informe des modifications apportées à n'importe quelle page web — des mises à jour de contenu et fluctuations de prix aux réapprovisionnements de stock et amendements réglementaires. Elle va au-delà des simples vérifications de disponibilité en vous permettant de cibler des éléments de page spécifiques avec des sélecteurs CSS, XPath, JSONPath ou une sélection visuelle, et elle utilise un navigateur Playwright Chrome intégré pour surveiller les pages rendues en JavaScript et les sites nécessitant une connexion.
L'auto-hébergement maintient vos cibles de surveillance, votre veille concurrentielle et vos données de notification entièrement privées, sans frais par page ou par vérification, quel que soit le nombre de sites ou la fréquence à laquelle vous les surveillez.
Principales fonctionnalités de changedetection.io
Prise en charge des pages JavaScript
Le navigateur Playwright intégré affiche les applications monopages dynamiques et gère les flux de connexion que les outils de surveillance HTTP de base ne peuvent pas atteindre.
Ciblage précis des éléments
Les sélecteurs CSS, XPath, JSONPath et la sélection visuelle vous permettent de surveiller précisément le contenu qui compte plutôt que la page entière.
Alertes de prix et de réapprovisionnement
Définissez des seuils de prix et des déclencheurs de mots-clés afin de n'être averti que lorsqu'un produit passe en dessous de votre prix cible ou revient en stock.
Plus de 70 canaux de notification
Envoyer des alertes à Discord, Slack, Telegram, par e-mail, aux webhooks et à des dizaines d'autres services via la bibliothèque Apprise sans configuration supplémentaire.
Historique des modifications avec vue des différences
Chaque modification détectée est stockée et mise en évidence visuellement, afin que vous puissiez examiner exactement ce qui a changé et quand, sans avoir à revisiter la page originale.
Pourquoi choisir Hostinger pour changedetection.io
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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