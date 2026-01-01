Déployer Nexterm en 1 clic.
Gestion de serveur open-source pour les connexions SSH, VNC et RDP, entièrement accessible depuis votre navigateur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Nexterm
Nexterm est une plateforme de gestion de serveur open source qui consolide les sessions de terminal SSH, les bureaux VNC et les connexions RDP en une seule interface accessible via un navigateur. Contrairement aux outils d'accès à distance traditionnels qui nécessitent un client local, Nexterm s'exécute sur votre VPS et vous offre un centre de connexion complet accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
L'auto-hébergement de Nexterm sur votre propre VPS signifie que vos identifiants de serveur et vos données de session ne quittent jamais votre infrastructure. Le gestionnaire de fichiers SFTP intégré, l'enregistrement de session, la surveillance et la prise en charge des organisations et de la 2FA en font un remplacement pratique pour jongler avec plusieurs clients SSH, visualiseurs VNC et outils RDP.
Principales fonctionnalités de Nexterm
SSH, VNC et RDP
Gérez les terminaux SSH, les bureaux VNC et les sessions RDP à partir d'un seul onglet de navigateur — aucune installation de client local n'est requise sur aucun appareil.
Gestionnaire de fichiers SFTP
Parcourez, téléversez et téléchargez des fichiers sur des serveurs distants via une interface SFTP intégrée, sans avoir besoin d'un client FTP séparé.
Enregistrement de session
Enregistrez et rejouez les sessions de terminal et de bureau pour l'audit, la révision d'équipe ou le dépannage des modifications passées.
Authentification à deux facteurs
Protégez l'accès à tous vos serveurs avec 2FA et OIDC SSO, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir des connexions.
Organisations multi-utilisateurs
Divisez les serveurs et les identifiants en organisations afin que les équipes puissent partager l'accès sans exposer d'infrastructures non pertinentes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Nexterm
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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