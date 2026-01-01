Nexterm est une plateforme de gestion de serveur open source qui consolide les sessions de terminal SSH, les bureaux VNC et les connexions RDP en une seule interface accessible via un navigateur. Contrairement aux outils d'accès à distance traditionnels qui nécessitent un client local, Nexterm s'exécute sur votre VPS et vous offre un centre de connexion complet accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.

L'auto-hébergement de Nexterm sur votre propre VPS signifie que vos identifiants de serveur et vos données de session ne quittent jamais votre infrastructure. Le gestionnaire de fichiers SFTP intégré, l'enregistrement de session, la surveillance et la prise en charge des organisations et de la 2FA en font un remplacement pratique pour jongler avec plusieurs clients SSH, visualiseurs VNC et outils RDP.