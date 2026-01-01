Déployer Diun en un clic.
Outil léger qui surveille les images Docker pour les mises à jour et envoie des notifications à votre canal préféré.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Diun
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) est un outil CLI léger qui surveille vos images Docker et vous alerte dès qu'une nouvelle version est publiée dans le registre. Il prend en charge Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay et les registres privés, vérifiant selon un calendrier cron configurable avec une gigue pour répartir la charge.
L'auto-hébergement de Diun sur votre VPS signifie qu'il fonctionne en continu à côté de vos conteneurs, avec un accès complet au socket Docker pour la découverte automatique des conteneurs. Vous maîtrisez le routage des notifications — Slack, Discord, e-mail, webhooks, et plus encore — sans envoyer les métadonnées d'image à des services de surveillance tiers.
Principales fonctionnalités de Diun
Surveillance automatique des images
Découvre et surveille tous les conteneurs en cours d'exécution par défaut, afin que les nouveaux déploiements soient suivis sans aucune configuration manuelle.
Notifications flexibles
Prend en charge Slack, Discord, les e-mails, les webhooks et d'autres canaux afin que les alertes de mise à jour atteignent votre équipe où qu'elle travaille.
Planification basée sur Cron
Les vérifications s'exécutent selon un calendrier configurable avec une gigue optionnelle pour éviter de surcharger les registres pendant les heures de pointe.
Support multi-registre
Fonctionne avec Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay, et les registres privés, couvrant l'ensemble de votre paysage d'images conteneurs.
Pourquoi choisir Hostinger pour Diun
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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