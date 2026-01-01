Diun (Docker Image Update Notifier) est un outil CLI léger qui surveille vos images Docker et vous alerte dès qu'une nouvelle version est publiée dans le registre. Il prend en charge Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay et les registres privés, vérifiant selon un calendrier cron configurable avec une gigue pour répartir la charge.

L'auto-hébergement de Diun sur votre VPS signifie qu'il fonctionne en continu à côté de vos conteneurs, avec un accès complet au socket Docker pour la découverte automatique des conteneurs. Vous maîtrisez le routage des notifications — Slack, Discord, e-mail, webhooks, et plus encore — sans envoyer les métadonnées d'image à des services de surveillance tiers.