Déployer FreeCAD en 1 clic.
Modeleur CAO 3D paramétrique gratuit accessible depuis n'importe quel navigateur via KasmVNC, sans aucune installation locale requise.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec FreeCAD
FreeCAD est un modeleur CAO 3D paramétrique gratuit et open-source utilisé par les ingénieurs, les concepteurs de produits et les architectes du monde entier. Contrairement aux outils basés sur des maillages, FreeCAD fonctionne avec une géométrie précise basée sur des contraintes, afin que chaque dimension puisse être modifiée à tout moment sans reconstruire un modèle à partir de zéro. Ce modèle exécute FreeCAD dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, transformant tout appareil connecté à Internet en une station de travail CAO performante.
L'auto-hébergement de FreeCAD sur votre VPS signifie que votre environnement d'ingénierie — y compris les macros personnalisées, les bibliothèques de pièces et les fichiers de projet — est toujours disponible depuis n'importe quel appareil sans avoir à gérer les installations logicielles sur plusieurs machines. Le stockage de volume persistant maintient tout votre travail intact lors des mises à jour et des redémarrages des conteneurs.
Principales fonctionnalités de FreeCAD
Accès par navigateur
Bureau FreeCAD complet fourni via KasmVNC, accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sans rien installer localement.
Modélisation paramétrique
L'esquisseur basé sur les contraintes et l'atelier Part Design vous permettent de modifier n'importe quelle dimension à tout moment sans reconstruire le modèle.
Environnement multi-postes de travail
Des ateliers dédiés pour la modélisation solide, les assemblages, les dessins techniques, l'analyse FEM et bien plus encore, le tout dans une seule application.
Prise en charge du format standard
Importez et exportez des fichiers STEP, IGES, STL, DXF et SVG pour la compatibilité avec d'autres outils de CAO et les flux de travail de fabrication.
Scripting Python
Automatisez les tâches répétitives, créez des macros personnalisées et construisez de nouveaux ateliers à l'aide du moteur de script Python intégré.
Pourquoi choisir Hostinger pour FreeCAD
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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