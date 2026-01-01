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Plateforme de partage d'images auto-hébergée respectueuse de la vie privée, avec suppression automatique des données EXIF et compression configurable.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Slink

Slink est une plateforme de partage d'images auto-hébergée conçue autour de la confidentialité, de la propriété et de la transparence. Contrairement aux hébergeurs d'images commerciaux qui analysent les téléchargements à des fins publicitaires, revendiquent de larges droits de licence ou imposent des politiques de contenu arbitraires, Slink vous assure un contrôle total sur votre contenu visuel — stocké localement sur votre propre serveur sans accès tiers.

L'auto-hébergement de Slink sur votre VPS signifie que vos images ne quittent jamais votre infrastructure. La suppression automatique des métadonnées EXIF supprime les coordonnées GPS, les informations sur l'appareil et les horodatages de chaque téléchargement, protégeant ainsi la confidentialité par défaut. Avec une compression configurable, des flux de travail d'approbation des utilisateurs et des politiques de mot de passe, Slink offre un environnement de partage d'images professionnel selon vos propres conditions.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Slink

Suppression des métadonnées EXIF

Supprime automatiquement les coordonnées GPS, les informations de l'appareil et les horodatages de chaque image téléchargée pour protéger la confidentialité par défaut.

Compression configurable

Définissez la qualité de compression et les limites de taille de téléchargement pour équilibrer la fidélité de l'image avec l'efficacité du stockage pour votre cas d'utilisation spécifique.

Gestion des utilisateurs

Les flux de travail d'approbation facultatifs et les politiques de force de mot de passe configurables vous permettent de contrôler qui peut télécharger et partager des images.

Stockage local

Toutes les images sont stockées directement sur votre VPS — pas de buckets cloud, pas de CDN tiers, pas de dépendances externes pour votre contenu.

URL uniques et partageables

Chaque téléchargement reçoit une URL unique pour un partage simple, donnant aux destinataires un accès direct sans nécessiter de comptes ou d'installations d'applications.

Pourquoi choisir Hostinger pour Slink

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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