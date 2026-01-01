Déployer Donetick en 1 clic.
Gestionnaire de tâches collaboratif open source pour organiser les tâches ménagères et les responsabilités récurrentes entre plusieurs utilisateurs.
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Donetick est une application de gestion de tâches auto-hébergée conçue spécifiquement pour les espaces de vie partagés et les petits groupes. Elle va au-delà des simples listes de tâches en offrant des stratégies d'attribution intelligentes — y compris la rotation aléatoire et l'équilibrage de la charge de travail basé sur l'historique des réalisations — afin que les responsabilités récurrentes soient réparties équitablement entre tous les membres sans coordination manuelle.
La planification flexible prend en charge les modèles de récurrence quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés, tandis que les intégrations avec Telegram et Pushover fournissent des rappels opportuns. La prise en charge des tags NFC permet aux membres d'accomplir des tâches instantanément en tapant un tag à l'emplacement pertinent. La compatibilité SSO et OIDC signifie que Donetick s'intègre aux configurations d'identité existantes, et le backend SQLite léger simplifie le déploiement. L'auto-hébergement vous offre une confidentialité totale des données sans frais d'abonnement.
Principales fonctionnalités de Donetick
Affectation intelligente des tâches
Distribue les tâches équitablement en utilisant une attribution aléatoire ou un équilibrage de la charge de travail basé sur l'historique d'achèvement de chaque membre.
Récurrence flexible
Prend en charge des plannings quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés afin que chaque routine — des tâches quotidiennes aux nettoyages en profondeur mensuels — reste sur la bonne voie.
Notifications push
S'intègre avec Telegram et Pushover pour envoyer des rappels et des alertes de retard directement sur les appareils des membres.
Prise en charge des balises NFC
Placez des étiquettes NFC à des endroits pertinents dans la maison afin que les membres puissent marquer les tâches comme terminées instantanément d'un simple toucher de téléphone.
Connexion SSO et OIDC
Se connecte aux fournisseurs d'identité existants via l'authentification unique (Single Sign-On) et OpenID Connect pour une gestion fluide des utilisateurs.
Pourquoi choisir Hostinger pour Donetick
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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