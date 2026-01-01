Shoutrrr est un outil de planification de publications sur les réseaux sociaux open source, conçu comme une alternative auto-hébergée à Buffer, Typefully et Hootsuite. Il vous permet de composer une publication une seule fois et de la mettre en file d'attente sur X (Twitter), Bluesky et LinkedIn à partir d'un tableau de bord unique, avec une gestion des limites de caractères par réseau, des connexions de compte basées sur OAuth et un processus intégré qui publie les messages selon le calendrier en arrière-plan.

L'auto-hébergement de Shoutrrr sur votre VPS garde les brouillons, les files d'attente planifiées et les comptes sociaux connectés au sein de votre propre infrastructure — pas de tarification par utilisateur, pas de quotas de publications et pas d'accès tiers à votre stratégie de contenu. La configuration SQLite par défaut s'exécute dans un seul conteneur, tandis que les volumes persistants garantissent que les téléchargements et les données survivent aux redéploiements.