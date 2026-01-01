Déployer Shoutrrr en un clic.
Planificateur de médias sociaux open source auto-hébergé pour X, Bluesky et LinkedIn — rédigez une fois et publiez partout.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shoutrrr
Shoutrrr est un outil de planification de publications sur les réseaux sociaux open source, conçu comme une alternative auto-hébergée à Buffer, Typefully et Hootsuite. Il vous permet de composer une publication une seule fois et de la mettre en file d'attente sur X (Twitter), Bluesky et LinkedIn à partir d'un tableau de bord unique, avec une gestion des limites de caractères par réseau, des connexions de compte basées sur OAuth et un processus intégré qui publie les messages selon le calendrier en arrière-plan.
L'auto-hébergement de Shoutrrr sur votre VPS garde les brouillons, les files d'attente planifiées et les comptes sociaux connectés au sein de votre propre infrastructure — pas de tarification par utilisateur, pas de quotas de publications et pas d'accès tiers à votre stratégie de contenu. La configuration SQLite par défaut s'exécute dans un seul conteneur, tandis que les volumes persistants garantissent que les téléchargements et les données survivent aux redéploiements.
Principales fonctionnalités de Shoutrrr
Publication multi-réseaux
Rédigez un message une seule fois et publiez-le simultanément sur X, Bluesky et LinkedIn, avec des limites de caractères par plateforme et un aperçu de rendu.
Planificateur d'arrière-plan
Le travailleur de file d'attente intégré et le planificateur cron publient vos publications à l'heure prévue sans avoir à garder un onglet de navigateur ouvert.
Liaison de compte OAuth
Connectez X et LinkedIn via OAuth 2.0 et Bluesky via un mot de passe d'application — les identifiants et les jetons restent au sein de votre propre déploiement.
SQLite par défaut
Livré dans un seul conteneur avec SQLite pour le stockage — aucune base de données externe ni cache à gérer, avec des mises à niveau optionnelles vers Postgres et Redis.
Mesures d'engagement
Les métriques intégrées mesurent la performance des publications au fil du temps, ce qui vous permet de comparer les réseaux et d'affiner votre stratégie sans outils d'analyse externes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Shoutrrr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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