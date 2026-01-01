Déployer Redpanda Console en un clic d'installation.
Interface web conviviale pour les développeurs pour gérer les clusters Kafka et Redpanda, les sujets, les groupes de consommateurs et les flux de messages en direct.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Redpanda Console
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Redpanda Console
Redpanda Console est une interface utilisateur web open-source développée par Redpanda Data pour inspecter et opérer des clusters de streaming compatibles Kafka. Elle expose les sujets, les partitions, les offsets, les groupes de consommateurs, les schémas, les ACL et les charges utiles de messages en direct via une interface unique, avec un support intégré pour le décodage JSON, Avro, Protobuf et MessagePack.
Ce déploiement en un clic livre Console avec un broker Redpanda intégré afin que vous obteniez un point d'accès Kafka-API fonctionnel, un registre de schémas et une API d'administration dès le démarrage du conteneur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde les données d'événements, les charges utiles des clients et les métadonnées de flux entièrement sous votre contrôle sans frais SaaS par broker.
Principales fonctionnalités de Redpanda Console
Visionneuse de messages en direct
Diffuser des enregistrements de n'importe quel sujet en temps réel avec voyage dans le temps, recherche et décodage par champ pour les charges utiles JSON, Avro et Protobuf.
Gestion des sujets
Créer, configurer et supprimer des rubriques, modifier les paramètres de rétention et de partition, et produire des messages de test directement depuis le navigateur.
Aperçus sur les groupes de consommateurs
Inspectez les membres du groupe, le décalage par partition et les décalages afin de pouvoir déboguer les consommateurs bloqués sans avoir à fouiller dans les outils CLI.
Registre de schémas intégré
Parcourez les sujets Avro, JSON Schema et Protobuf, consultez l'historique des versions et vérifiez la compatibilité avant de promouvoir les modifications.
Broker Redpanda intégré
Livré avec un broker Redpanda entièrement configuré exposant l'API Kafka, Schema Registry et l'API d'administration pour des tests instantanés.
Compatible avec l'API Kafka
Connectez la Console à n'importe quel cluster externe Kafka, Confluent Cloud, MSK ou Redpanda en la faisant pointer vers vos courtiers existants.
Pourquoi choisir Hostinger pour Redpanda Console
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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