Swing Music offre à votre collection audio personnelle l'expérience de qualité de streaming que les services commerciaux proposent — sans frais d'abonnement, restrictions de licence ou compression audio. Il analyse automatiquement vos dossiers musicaux, extrait les métadonnées et organise tout par artiste, album et genre, avec une interface web soignée qui inclut les pochettes d'album, l'affichage des paroles et des mix quotidiens personnalisés générés à partir de votre historique d'écoute.

L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne un accès à distance fiable à votre bibliothèque depuis n'importe où, sans dépendre des vitesses d'envoi à domicile ou des adresses IP dynamiques. Les formats FLAC et sans perte sont lus nativement, de sorte que la fidélité de votre audio n'est jamais compromise, et les profils multi-utilisateurs permettent à toute la famille de partager une seule bibliothèque tout en conservant des historiques d'écoute distincts.