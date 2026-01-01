Déployer Swing Music en un clic.
Serveur de streaming musical auto-hébergé avec une interface de type Spotify pour votre collection audio personnelle, des mix quotidiens, des paroles et la prise en charge du FLAC.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Swing Music
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Swing Music
Swing Music offre à votre collection audio personnelle l'expérience de qualité de streaming que les services commerciaux proposent — sans frais d'abonnement, restrictions de licence ou compression audio. Il analyse automatiquement vos dossiers musicaux, extrait les métadonnées et organise tout par artiste, album et genre, avec une interface web soignée qui inclut les pochettes d'album, l'affichage des paroles et des mix quotidiens personnalisés générés à partir de votre historique d'écoute.
L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne un accès à distance fiable à votre bibliothèque depuis n'importe où, sans dépendre des vitesses d'envoi à domicile ou des adresses IP dynamiques. Les formats FLAC et sans perte sont lus nativement, de sorte que la fidélité de votre audio n'est jamais compromise, et les profils multi-utilisateurs permettent à toute la famille de partager une seule bibliothèque tout en conservant des historiques d'écoute distincts.
Principales fonctionnalités de Swing Music
Streaming audio sans perte
Diffuse nativement les formats FLAC et autres formats sans perte sans transcodage ni compression, préservant la qualité audio intégrale de vos enregistrements.
Mixes quotidiens
Génère des listes de lecture personnalisées à partir de votre historique d'écoute, mettant en avant les albums que vous n'avez pas écoutés récemment et maintenant votre bibliothèque à jour.
Affichage des paroles
Affiche les paroles synchronisées pendant la lecture afin que vous puissiez suivre sans passer à une application ou un onglet de navigateur séparé.
Scrobbling Last.fm
Enregistre automatiquement chaque morceau que vous écoutez sur Last.fm, maintenant à jour vos statistiques d'écoute et vos recommandations musicales.
Profils multi-utilisateurs
Chaque utilisateur conserve son propre historique d'écoute, ses favoris et ses recommandations tout en partageant la même bibliothèque musicale sur le serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Swing Music
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
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