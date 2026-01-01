ErsatzTV est une plateforme auto-hébergée open-source qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle — Plex, Jellyfin, Emby ou des fichiers locaux — en chaînes de télévision en direct, programmées sur mesure, avec un véritable guide des programmes électronique. Les chaînes sont diffusées sous forme de listes de lecture M3U/HLS que tout client compatible IPTV peut syntoniser : Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, téléviseurs intelligents, décodeurs et applications mobiles.

L'auto-hébergement d'ErsatzTV sur votre propre VPS vous offre un remplacement privé du câble classique, entièrement construit à partir de médias que vous possédez déjà, sans abonnement à un service de streaming ni interruption par des publicités. Planifiez des marathons thématiques, des rotations de type actualités, des chaînes de clips musicaux ou des blocs de programmes pour enfants, puis regardez-les sur n'importe quel appareil compatible IPTV.