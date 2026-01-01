Déployer ErsatzTV en 1 clic.
Serveur IPTV auto-hébergé qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle en chaînes de télévision en direct personnalisées 24h/24 et 7j/7 avec guide des programmes électronique.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ErsatzTV
ErsatzTV est une plateforme auto-hébergée open-source qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle — Plex, Jellyfin, Emby ou des fichiers locaux — en chaînes de télévision en direct, programmées sur mesure, avec un véritable guide des programmes électronique. Les chaînes sont diffusées sous forme de listes de lecture M3U/HLS que tout client compatible IPTV peut syntoniser : Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, téléviseurs intelligents, décodeurs et applications mobiles.
L'auto-hébergement d'ErsatzTV sur votre propre VPS vous offre un remplacement privé du câble classique, entièrement construit à partir de médias que vous possédez déjà, sans abonnement à un service de streaming ni interruption par des publicités. Planifiez des marathons thématiques, des rotations de type actualités, des chaînes de clips musicaux ou des blocs de programmes pour enfants, puis regardez-les sur n'importe quel appareil compatible IPTV.
Principales fonctionnalités de ErsatzTV
Chaînes personnalisées 24h/24 et 7j/7
Créez un nombre illimité de chaînes en direct en combinant des collections, des listes de lecture et des règles de planification pour des flux continus.
Sortie IPTV et EPG
Exposez les chaînes sous forme de listes de lecture M3U avec un guide électronique des programmes XMLTV complet afin que tout client IPTV puisse se connecter comme avec le câble.
Plex / Jellyfin / Emby
Connectez-vous directement aux bibliothèques de serveurs multimédias existantes ou scannez les dossiers locaux afin que les mêmes médias alimentent les applications VOD et vos chaînes de télévision.
Transcodage matériel
Accélération optionnelle NVENC, QSV, VAAPI, AMF et VideoToolbox pour maintenir l'utilisation du processeur à un niveau gérable lors de la diffusion de flux en direct.
Filigranes et pare-chocs
Superposez des filigranes de chaîne, insérez des jingles et des intros, et interrompez la programmation avec des intermèdes personnalisés pour une véritable sensation de chaîne.
Chaînes de vidéoclips
Mixez des clips musicaux et de l'audio dans des chaînes chronologiques ou thématiques, avec affichage de la pochette et planification basée sur les métadonnées.
Pourquoi choisir Hostinger pour ErsatzTV
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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