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Dépôt institutionnel open source pour la préservation et le partage de la recherche universitaire, des thèses et des collections numériques.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec DSpace

DSpace est la plateforme de dépôt open source la plus utilisée au monde, alimentant plus de 2 000 dépôts institutionnels dans les universités, les bibliothèques, les musées et les organismes de recherche. Il capture, organise et préserve des documents numériques de tout format — articles, thèses, ensembles de données, images et audio — avec des métadonnées Dublin Core riches et des identifiants Handle persistants pour une citation permanente.

L'auto-hébergement de DSpace sur votre propre VPS permet de conserver en interne la pleine propriété du contenu scientifique, des politiques de préservation et des règles d'accès. L'API REST intégrée, l'interface Angular, la couche de découverte Solr et le point d'accès OAI-PMH offrent aux institutions une pile de dépôt complète sans frais SaaS récurrents ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de DSpace

Gestion de versions d'article

Suivre plusieurs versions d'articles, d'ensembles de données et de thèses afin que les chercheurs puissent mettre à jour leurs soumissions sans perdre l'historique des citations.

Moissonnage OAI-PMH

Le point d'accès OAI-PMH intégré expose les métadonnées à Google Scholar, BASE et d'autres agrégateurs pour une découvrabilité mondiale.

Gérer les identifiants persistants

Chaque élément reçoit un identifiant Handle.net permanent afin que les liens survivent aux changements d'URL et au renommage institutionnel.

Recherche basée sur Solr

Un backend Solr dédié offre une navigation à facettes, une recherche en texte intégral et des statistiques d'utilisation sur des millions d'éléments.

Workflows configurables

Les flux de travail de soumission par collection avec des étapes de révision éditoriale s'adaptent aux politiques des facultés, des bibliothèques et des départements.

COAR Notify prêt

La prise en charge native des protocoles COAR Notify connecte votre dépôt à l'écosystème émergent d'évaluation par les pairs ouvert.

Pourquoi choisir Hostinger pour DSpace

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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