Déployer DSpace en un clic.
Dépôt institutionnel open source pour la préservation et le partage de la recherche universitaire, des thèses et des collections numériques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour DSpace
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DSpace
DSpace est la plateforme de dépôt open source la plus utilisée au monde, alimentant plus de 2 000 dépôts institutionnels dans les universités, les bibliothèques, les musées et les organismes de recherche. Il capture, organise et préserve des documents numériques de tout format — articles, thèses, ensembles de données, images et audio — avec des métadonnées Dublin Core riches et des identifiants Handle persistants pour une citation permanente.
L'auto-hébergement de DSpace sur votre propre VPS permet de conserver en interne la pleine propriété du contenu scientifique, des politiques de préservation et des règles d'accès. L'API REST intégrée, l'interface Angular, la couche de découverte Solr et le point d'accès OAI-PMH offrent aux institutions une pile de dépôt complète sans frais SaaS récurrents ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de DSpace
Gestion de versions d'article
Suivre plusieurs versions d'articles, d'ensembles de données et de thèses afin que les chercheurs puissent mettre à jour leurs soumissions sans perdre l'historique des citations.
Moissonnage OAI-PMH
Le point d'accès OAI-PMH intégré expose les métadonnées à Google Scholar, BASE et d'autres agrégateurs pour une découvrabilité mondiale.
Gérer les identifiants persistants
Chaque élément reçoit un identifiant Handle.net permanent afin que les liens survivent aux changements d'URL et au renommage institutionnel.
Recherche basée sur Solr
Un backend Solr dédié offre une navigation à facettes, une recherche en texte intégral et des statistiques d'utilisation sur des millions d'éléments.
Workflows configurables
Les flux de travail de soumission par collection avec des étapes de révision éditoriale s'adaptent aux politiques des facultés, des bibliothèques et des départements.
COAR Notify prêt
La prise en charge native des protocoles COAR Notify connecte votre dépôt à l'écosystème émergent d'évaluation par les pairs ouvert.
Pourquoi choisir Hostinger pour DSpace
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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