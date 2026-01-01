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Plateforme de recherche open source de qualité entreprise, offrant la recherche en texte intégral, la navigation à facettes et l'indexation en temps réel pour toute application.

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$ CA 9,09 /mois
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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Solr

Apache Solr est une plateforme de recherche open-source éprouvée, basée sur Apache Lucene et utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle gère la recherche plein texte, la navigation à facettes, la mise en évidence des résultats, la recherche spatiale et la gestion de documents riches — le tout via une API REST compatible avec n'importe quel langage ou framework.

L'auto-hébergement de Solr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche, la confidentialité des données et l'optimisation des performances, sans frais par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Que vous ayez besoin d'une recherche sur site, de la découverte de produits e-commerce ou de la récupération de documents d'entreprise, l'écosystème mature et le schéma extensible de Solr en font une base éprouvée.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Apache Solr

Recherche plein texte

L'analyse de texte optimisée par Lucene, avec tokenisation, racinisation, synonymes et ajustement de la pertinence, offre des résultats précis sur de vastes collections de documents.

Navigation à facettes

Le facettage natif permet aux utilisateurs d'affiner leur recherche par catégorie, prix, date ou tout autre champ indexé — le moteur standard derrière les interfaces de commerce électronique et de filtrage de contenu.

Indexation en temps réel

Les documents indexés deviennent consultables en quelques secondes, permettant une recherche quasi en temps réel pour les applications qui nécessitent des résultats récents.

Gestion de documents enrichis

L'intégration Apache Tika intégrée extrait et indexe automatiquement le texte des PDF, des documents Word, du HTML et de plus d'un millier d'autres formats de fichier.

API REST

Interrogez et mettez à jour l'index via HTTP avec des réponses JSON, XML ou CSV — aucune bibliothèque cliente spécifique à Solr n'est requise pour s'intégrer à n'importe quelle pile.

Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Solr

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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