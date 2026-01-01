Apache Solr est une plateforme de recherche open-source éprouvée, basée sur Apache Lucene et utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle gère la recherche plein texte, la navigation à facettes, la mise en évidence des résultats, la recherche spatiale et la gestion de documents riches — le tout via une API REST compatible avec n'importe quel langage ou framework.

L'auto-hébergement de Solr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche, la confidentialité des données et l'optimisation des performances, sans frais par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Que vous ayez besoin d'une recherche sur site, de la découverte de produits e-commerce ou de la récupération de documents d'entreprise, l'écosystème mature et le schéma extensible de Solr en font une base éprouvée.