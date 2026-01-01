Déployer Apache Solr en un clic.
Plateforme de recherche open source de qualité entreprise, offrant la recherche en texte intégral, la navigation à facettes et l'indexation en temps réel pour toute application.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Solr
Apache Solr est une plateforme de recherche open-source éprouvée, basée sur Apache Lucene et utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle gère la recherche plein texte, la navigation à facettes, la mise en évidence des résultats, la recherche spatiale et la gestion de documents riches — le tout via une API REST compatible avec n'importe quel langage ou framework.
L'auto-hébergement de Solr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche, la confidentialité des données et l'optimisation des performances, sans frais par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Que vous ayez besoin d'une recherche sur site, de la découverte de produits e-commerce ou de la récupération de documents d'entreprise, l'écosystème mature et le schéma extensible de Solr en font une base éprouvée.
Principales fonctionnalités de Apache Solr
Recherche plein texte
L'analyse de texte optimisée par Lucene, avec tokenisation, racinisation, synonymes et ajustement de la pertinence, offre des résultats précis sur de vastes collections de documents.
Navigation à facettes
Le facettage natif permet aux utilisateurs d'affiner leur recherche par catégorie, prix, date ou tout autre champ indexé — le moteur standard derrière les interfaces de commerce électronique et de filtrage de contenu.
Indexation en temps réel
Les documents indexés deviennent consultables en quelques secondes, permettant une recherche quasi en temps réel pour les applications qui nécessitent des résultats récents.
Gestion de documents enrichis
L'intégration Apache Tika intégrée extrait et indexe automatiquement le texte des PDF, des documents Word, du HTML et de plus d'un millier d'autres formats de fichier.
API REST
Interrogez et mettez à jour l'index via HTTP avec des réponses JSON, XML ou CSV — aucune bibliothèque cliente spécifique à Solr n'est requise pour s'intégrer à n'importe quelle pile.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Solr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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