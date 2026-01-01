Déployer Pterodactyl en un clic.
Panel open source de gestion de serveurs de jeux, avec isolation Docker, console en temps réel et prise en charge de centaines de jeux.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pterodactyl
Pterodactyl est le principal panneau de gestion de serveurs de jeux open-source, reconnu par les fournisseurs d'hébergement et les communautés de joueurs du monde entier. Chaque serveur de jeu fonctionne dans son propre conteneur Docker, ce qui évite les conflits de ressources et empêche un serveur compromis d'affecter les autres sur la même machine. L'interface moderne basée sur React offre aux propriétaires de serveurs un accès à la console en temps réel, la gestion des fichiers, la planification des sauvegardes et la surveillance des ressources.
L'auto-hébergement de Pterodactyl élimine les frais par serveur facturés par les plateformes d'hébergement gérées et donne aux administrateurs un contrôle total sur l'image de marque, les intégrations d'authentification et les œufs personnalisés pour les jeux non pris en charge. Ce déploiement couvre le panneau avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur les nœuds où les serveurs de jeu fonctionneront.
Principales fonctionnalités de Pterodactyl
Isolation Docker
Chaque serveur de jeu fonctionne dans son propre conteneur, ce qui empêche les conflits de ressources et maintient le système hôte sécurisé même si un serveur est compromis.
Console en temps réel
La console web basée sur WebSocket offre aux joueurs et aux administrateurs un accès en direct aux sorties et commandes du serveur directement depuis le navigateur.
Sauvegardes automatisées
La planification de sauvegarde intégrée stocke des instantanés de serveur sur un stockage compatible S3, protégeant les données du monde de jeu sans intervention manuelle.
Mise à l'échelle multi-nœuds
Gérez les serveurs de jeu répartis sur plusieurs machines physiques à partir d'un panneau unique, en augmentant la capacité en ajoutant des nœuds Wings à mesure que la demande augmente.
Œufs communautaires
Des centaines d'œufs créés par la communauté couvrent Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike, et bien plus encore — déployez n'importe quel jeu pris en charge en quelques secondes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Pterodactyl
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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