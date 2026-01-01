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Panel open source de gestion de serveurs de jeux, avec isolation Docker, console en temps réel et prise en charge de centaines de jeux.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pterodactyl

Pterodactyl est le principal panneau de gestion de serveurs de jeux open-source, reconnu par les fournisseurs d'hébergement et les communautés de joueurs du monde entier. Chaque serveur de jeu fonctionne dans son propre conteneur Docker, ce qui évite les conflits de ressources et empêche un serveur compromis d'affecter les autres sur la même machine. L'interface moderne basée sur React offre aux propriétaires de serveurs un accès à la console en temps réel, la gestion des fichiers, la planification des sauvegardes et la surveillance des ressources.

L'auto-hébergement de Pterodactyl élimine les frais par serveur facturés par les plateformes d'hébergement gérées et donne aux administrateurs un contrôle total sur l'image de marque, les intégrations d'authentification et les œufs personnalisés pour les jeux non pris en charge. Ce déploiement couvre le panneau avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur les nœuds où les serveurs de jeu fonctionneront.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Pterodactyl

Isolation Docker

Chaque serveur de jeu fonctionne dans son propre conteneur, ce qui empêche les conflits de ressources et maintient le système hôte sécurisé même si un serveur est compromis.

Console en temps réel

La console web basée sur WebSocket offre aux joueurs et aux administrateurs un accès en direct aux sorties et commandes du serveur directement depuis le navigateur.

Sauvegardes automatisées

La planification de sauvegarde intégrée stocke des instantanés de serveur sur un stockage compatible S3, protégeant les données du monde de jeu sans intervention manuelle.

Mise à l'échelle multi-nœuds

Gérez les serveurs de jeu répartis sur plusieurs machines physiques à partir d'un panneau unique, en augmentant la capacité en ajoutant des nœuds Wings à mesure que la demande augmente.

Œufs communautaires

Des centaines d'œufs créés par la communauté couvrent Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike, et bien plus encore — déployez n'importe quel jeu pris en charge en quelques secondes.

Pourquoi choisir Hostinger pour Pterodactyl

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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