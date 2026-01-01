Déployer Ubooquity en un clic.
Serveur domestique auto-hébergé pour ebooks et bandes dessinées avec un lecteur web épuré et un flux OPDS pour les applications mobiles.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ubooquity
Ubooquity est un serveur domestique gratuit et multiplateforme pour les ebooks, les bandes dessinées, les magazines et les PDF. Il scanne vos dossiers de bibliothèque, génère des miniatures navigables et des métadonnées, et sert le tout via un lecteur web épuré qui prend en charge les formats EPUB, CBZ, CBR, PDF, et plus encore — ainsi qu'un flux OPDS pour les applications de lecture mobiles qui préfèrent leur propre interface utilisateur.
L'auto-hébergement d'Ubooquity sur un VPS maintient votre bibliothèque de lecture privée et toujours disponible, avec prise en charge multi-utilisateur, contrôle d'accès basé sur les rôles, et un lecteur de bandes dessinées intégré basé sur navigateur, optimisé pour le feuilletage de pages en plein écran sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les téléphones.
Principales fonctionnalités de Ubooquity
Ebooks, bandes dessinées et PDF
Une seule bibliothèque combinant des livres électroniques (EPUB), des bandes dessinées (CBZ, CBR) et des documents PDF, chacun avec des lecteurs et des visionneuses adaptés au format.
Lecteur de bandes dessinées dans le navigateur
Lecteur de bandes dessinées plein écran avec effet de feuilletage, mode double page, zoom et signets — conçu spécifiquement pour les bandes dessinées et les mangas.
Flux OPDS pour applications mobiles
Un point de terminaison OPDS conforme aux standards s'intègre aux applications de lecture iOS et Android telles que Chunky, Marvin, Aldiko et d'autres.
Contrôle d'accès multi-utilisateur
Les comptes par utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles permettent aux foyers de partager une bibliothèque tout en conservant les listes de lecture, la progression et l'accès définis par membre.
Analyse automatique de la bibliothèque
Le scanner d'arrière-plan détecte les nouveaux fichiers au fur et à mesure que vous les ajoutez au volume de la bibliothèque, actualisant les métadonnées et les miniatures sans intervention manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Ubooquity
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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