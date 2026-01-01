Déployer Grimmory en 1 clic.
Gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé pour les livres électroniques, les bandes dessinées et les livres audio avec métadonnées automatiques et un lecteur intégré.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Grimmory
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grimmory
Grimmory est un gestionnaire complet de collection de livres auto-hébergé qui transforme les fichiers numériques dispersés en une bibliothèque magnifiquement organisée. Il prend en charge les ebooks (EPUB, MOBI, AZW), les PDF, les bandes dessinées (CBZ, CBR) et les livres audio (M4B, MP3), et récupère automatiquement les titres, couvertures, descriptions et genres depuis Google Books, Open Library et Amazon dès l'ajout des fichiers.
L'auto-hébergement sur votre VPS élimine les quotas de stockage, le verrouillage de plateforme et la surveillance de contenu courants avec les services d'ebooks commerciaux. Toute votre bibliothèque — ainsi que votre progression de lecture, vos surlignages et vos comptes multi-utilisateurs — reste sur le matériel que vous possédez, accessible depuis n'importe quel navigateur ou synchronisée avec les liseuses Kobo via OPDS.
Principales fonctionnalités de Grimmory
Enrichissement automatique des métadonnées
La couverture, les détails de l'auteur, les descriptions et les genres sont récupérés automatiquement depuis Google Books, Open Library et Amazon lorsque les livres sont importés.
Lecteur multiformat intégré
Lisez les fichiers EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ et CBR directement dans le navigateur avec des thèmes personnalisables, des tailles de police et un suivi de la progression de lecture.
Kobo et Synchronisation OPDS
Synchronisez votre bibliothèque et votre position de lecture avec les liseuses Kobo et toute application compatible OPDS pour une lecture hors ligne fluide sur des appareils dédiés.
BookDrop Auto-importation
Déposez de nouveaux fichiers dans un dossier surveillé et Grimmory les importe automatiquement — aucun téléversement manuel ni saisie de métadonnées n'est requis.
Support multi-utilisateurs
Créez des comptes individuels avec des historiques de lecture et des niveaux d'autorisation séparés, rendant Grimmory idéal pour les familles et les groupes de lecture partageant une seule bibliothèque.
Pourquoi choisir Hostinger pour Grimmory
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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