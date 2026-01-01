Déployer Vince Analytics en 1 clic.
Plateforme d'analyse web auto-hébergée et respectueuse de la vie privée qui remplace directement Google Analytics.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Vince Analytics
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vince Analytics
Vince Analytics est un serveur d'analyse web léger et auto-hébergé, conçu pour les particuliers et les petites équipes qui souhaitent un contrôle total sur les données de leurs visiteurs. Il ne nécessite aucune base de données externe, est livré sous forme de binaire unique et stocke tout localement — ce qui le rend facile à utiliser sur n'importe quel VPS sans configuration complexe.
Vince est compatible avec les scripts de suivi de Plausible Analytics, vous pouvez donc migrer des sites existants sans modifier votre code frontend. Il suit les pages vues, les visiteurs uniques, les référents et les événements personnalisés tout en restant entièrement conforme au RGPD, au CCPA et au PECR — aucun cookie n'est requis.
Principales fonctionnalités de Vince Analytics
Aucun cookie requis
Vince suit les visiteurs sans cookies ni identifiants personnels, ce qui rend votre site entièrement conforme au RGPD, au CCPA et au PECR, prêt à l'emploi.
Scripts compatibles Plausible
Intégrez le même script de suivi utilisé pour Plausible Analytics et pointez-le vers votre instance Vince — aucune modification du frontend n'est nécessaire lors de la migration.
Zéro dépendances externes
L'ensemble de la plateforme est livré sous forme d'un seul binaire avec une base de données intégrée, il n'y a donc rien de plus à installer, configurer ou maintenir en parallèle.
Sites et événements illimités
Ajoutez autant de sites web que vos ressources VPS le permettent et collectez autant d'événements que vous le souhaitez — il n'y a aucune limite artificielle basée sur le forfait.
Tableaux de bord publics et partagés
Partagez les tableaux de bord d'analyse publiquement ou via des liens uniques protégés par mot de passe, donnant aux parties prenantes l'accès sans exposer votre compte administrateur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Vince Analytics
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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